Der „enttäuschte“ Präsident des FC Barcelona, Joan Laporta, skizziert den Zeitplan für die Fertigstellung des Camp Nou, da Verzögerungen das Stadionprojekt behindern.
Laporta ist wütend, weil Verzögerungen bei der Genehmigung die Eröffnung der Nordtribüne verhindern.
Laporta hat öffentlich seine Unzufriedenheit über die bürokratischen Hürden zum Ausdruck gebracht, die die Rückkehr des Vereins zu einem voll funktionsfähigen Camp Nou verzögern. Da das Renovierungsprojekt in eine kritische Phase eintritt, hatte sich die Vereinsführung den Beginn des Jahres 2026 als entscheidenden Zeitpunkt für die Wiedereröffnung wichtiger Bereiche des Stadions zum Ziel gesetzt. Allerdings haben administrative Hürden den Fortschritt gebremst, insbesondere in Bezug auf die Nordtribüne und die Tribüne von 1957, was die Vereinsführung sichtlich frustriert.
Im Gespräch mit den Vereinsmedien nahm Laporta kein Blatt vor den Mund, was die verpassten Fristen angeht. „Das ärgert mich wirklich sehr“, gab er zu. „Es ist offensichtlich, dass dieser Teil des Stadions, die Nordtribüne, ebenfalls fertiggestellt ist. Uns wurde gesagt, dass der Zugang verbessert werden muss, und daran arbeiten wir.“
Der Kern des Problems liegt in der Verzögerung der erforderlichen Sicherheitsgenehmigungen. Der Verein hatte damit gerechnet, die Fans unmittelbar nach der Winterpause wieder in diesen Bereichen willkommen heißen zu können, aber diese Pläne sind nun ins Wanken geraten. „Das Problem ist, dass alles bis zur ersten Januarwoche fertig sein sollte; jetzt ist es Februar, und wir haben immer noch keine Genehmigungen für die Nordtribüne und die Fan-Tribüne, die 1957-Tribüne“, erklärte Laporta. „Ich bin enttäuscht, weil wir sie haben sollten, aber wir haben gelernt, dass die Dinge langsam vorangehen.“
Dachinstallation zwingt zur Anpassung des Fertigstellungstermins 2027
Während sich die unmittelbaren Bedenken auf den Zugang zu den Tribünen konzentrieren, wurde auch der allgemeine Zeitplan für das Espai Barca-Projekt aktualisiert. Der ursprüngliche Fahrplan musste den unvermeidlichen Anpassungen unterzogen werden, die bei einem Bauprojekt dieser Größenordnung unvermeidlich sind. Laporta stellte klar, dass zwar der Großteil des Innenausbaus des Stadions kurz vor dem Abschluss steht, die Krönung des Projekts – das 360-Grad-Dach – jedoch erst 2027 fertiggestellt sein wird.
„Das Stadion sollte bis 2027 fertiggestellt sein“, erklärte Laporta und gab eine realistische Prognose für die endgültige Übergabe ab. „Bis Ende 2026 sollte alles fertig sein, und dann wird 2027 das Dach hinzugefügt.“
Dieser schrittweise Ansatz bedeutet, dass Fans und Spieler das Stadion während des Großteils der Saison 2026/27 wahrscheinlich in einem „fast fertigen“ Zustand erleben werden, wobei die letzten architektonischen Elemente erst später hinzugefügt werden.
Barca schließt Rückkehr nach Montjuic trotz Befürchtungen wegen Terminüberschneidungen aus
Die Installation des Daches stellt eine erhebliche logistische Herausforderung dar. Laporta gab bekannt, dass das Stadion für einen längeren Zeitraum geschlossen bleiben muss, um die Konstruktion anzuheben und zu befestigen. „Das Stadion muss vier Monate lang geschlossen bleiben, und ich denke, dass die Arbeiten bis Ende 2027 abgeschlossen sein können“, erklärte er. „Aber es geht nicht nur um das Stadion: Es geht um den Campus, die Umgebung, die notwendigen Umbauten ... wir müssen jetzt damit beginnen.“
Normalerweise würde eine viermonatige Schließung eine vorübergehende Verlegung erforderlich machen, was bei den Fans Befürchtungen hinsichtlich einer Rückkehr zum Estadi Olímpic Lluís Companys auf dem Montjuïc weckte. Die provisorische Heimstätte ist zwar funktional, wurde jedoch wegen ihrer kühlen Atmosphäre und der schwierigen Erreichbarkeit kritisiert, was zu geringeren Zuschauerzahlen führte. Laporta wies jedoch schnell Vorschläge für eine Rückkehr zum Olympiaberg zurück.
„Wir planen keine Rückkehr nach Montjuïc, da dies mit den Spielplänen der La Liga und der Champions League vereinbar ist, wenn wir uns qualifizieren“, versicherte er. „Ich denke, das lässt sich gut koordinieren.“
Stadioneinnahmen entscheidend für den wirtschaftlichen Sanierungsplan des Vereins
Die Dringlichkeit, das Projekt abzuschließen, wird durch die fragile wirtschaftliche Lage Barcelonas untermauert. Die Rückkehr zu einem Stadion mit einer Kapazität von 105.000 Plätzen ist eine finanzielle Notwendigkeit. Die Beschränkungen in Montjuic und die eingeschränkte Kapazität im Camp Nou haben die Einnahmequellen des Vereins eingeschränkt, und Laporta sieht das fertiggestellte Stadion als Motor für die zukünftige Zahlungsfähigkeit des Vereins.
„Die wirtschaftlichen Erträge aus dem Spotify Camp Nou werden enorm sein“, betonte Laporta. „Es ist unser wichtigster Weg zu mehr Umsatz.“ Der Präsident hob hervor, dass das renovierte Stadion als 365-Tage-Handelszentrum konzipiert ist und nicht nur als Veranstaltungsort für zweiwöchentliche Fußballspiele.
„Es wird Verbesserungen im Bereich Ticketing, Gastronomie und Gewerbeflächen geben, die Einnahmen generieren werden; Sponsoring-Aktivitäten; mehr globale Veranstaltungen; und personalisiertere Erlebnisse, wodurch wir deutlich mehr Einnahmen erzielen können“, fügte er hinzu. „Wir wollen dies so schnell wie möglich umsetzen. Dadurch können wir unsere Schulden abbauen, in das Sportprojekt investieren, um wettbewerbsfähig zu sein, und unsere wirtschaftliche Erholung konsolidieren.“
