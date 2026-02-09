Der „enttäuschte“ Präsident des FC Barcelona, Joan Laporta, skizziert den Zeitplan für die Fertigstellung des Camp Nou, da Verzögerungen das Stadionprojekt behindern.

Laporta hat öffentlich seine Unzufriedenheit über die bürokratischen Hürden zum Ausdruck gebracht, die die Rückkehr des Vereins zu einem voll funktionsfähigen Camp Nou verzögern. Da das Renovierungsprojekt in eine kritische Phase eintritt, hatte sich die Vereinsführung den Beginn des Jahres 2026 als entscheidenden Zeitpunkt für die Wiedereröffnung wichtiger Bereiche des Stadions zum Ziel gesetzt. Allerdings haben administrative Hürden den Fortschritt gebremst, insbesondere in Bezug auf die Nordtribüne und die Tribüne von 1957, was die Vereinsführung sichtlich frustriert.

Im Gespräch mit den Vereinsmedien nahm Laporta kein Blatt vor den Mund, was die verpassten Fristen angeht. „Das ärgert mich wirklich sehr“, gab er zu. „Es ist offensichtlich, dass dieser Teil des Stadions, die Nordtribüne, ebenfalls fertiggestellt ist. Uns wurde gesagt, dass der Zugang verbessert werden muss, und daran arbeiten wir.“

Der Kern des Problems liegt in der Verzögerung der erforderlichen Sicherheitsgenehmigungen. Der Verein hatte damit gerechnet, die Fans unmittelbar nach der Winterpause wieder in diesen Bereichen willkommen heißen zu können, aber diese Pläne sind nun ins Wanken geraten. „Das Problem ist, dass alles bis zur ersten Januarwoche fertig sein sollte; jetzt ist es Februar, und wir haben immer noch keine Genehmigungen für die Nordtribüne und die Fan-Tribüne, die 1957-Tribüne“, erklärte Laporta. „Ich bin enttäuscht, weil wir sie haben sollten, aber wir haben gelernt, dass die Dinge langsam vorangehen.“