Der BVB würde gerne Tom Bischof und Jobe Bellingham verpflichten. Doch der eigene Kader macht offenbar Probleme.

Ein Bericht der Sport Bild suggeriert, dass Borussia Dortmund derzeit Schwierigkeiten hat, die Personalplanung für die kommenden Saison voranzutreiben. Das liegt gleich an mehreren Faktoren - unter anderem an der Tatsache, dass der BVB in der vergangenen Transferperiode einen Verlust von 50 Millionen Euro machte, weshalb nicht mehr viel Geld auf der hohen Kante liegt.