Der ehemalige Stürmer von West Ham, Michail Antonio, verhandelt nach einem fast tödlichen Autounfall über eine Rückkehr zu Charlton
Antonio könnte möglicherweise zurückkehren
Laut BBC Sport hat Antonio Sondierungsgespräche mit Charlton über eine mögliche sensationelle Rückkehr in den Profifußball geführt. Der Stürmer hat seit Dezember 2024 kein Pflichtspiel mehr in England bestritten, nachdem er bei einem Autounfall mehrere Beinbrüche erlitten hatte.
Antonios Fahrzeug kollidierte mit einem Baum, nachdem er das Training der Hammers verlassen hatte. Er musste aus dem Wrack geschnitten und per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde der erfahrene Stürmer einer Notoperation an seinem gebrochenen Bein unterzogen.
Damals wurde vermutet, dass Antonio möglicherweise Schwierigkeiten haben würde, wieder laufen zu können, geschweige denn einen Ball zu kicken. Er machte jedoch bemerkenswerte Fortschritte bei seiner Genesung und kehrte im Juni 2025 mit Jamaika auf die internationale Bühne zurück. Nun steht er möglicherweise kurz vor einem Comeback in England.
Antonios unglaubliche Genesung
Antonio trainierte kurzzeitig bei Leicester City, um seine Genesung zu unterstützen, obwohl er letztendlich nicht zu den Foxes wechselte.
Kürzlich erklärte er gegenüber TNT Sports, dass er einen neuen Vertrag anstrebe: „Ich war noch nicht fertig mit dem Fußball und wollte nicht, dass meine Karriere buchstäblich mit einem Autounfall endet.
Das allererste, was ich tat, war, sobald ich mit dem Arzt sprechen konnte, ihn zu fragen: ‚Werde ich wieder spielen können?‘ Als er mir mit ‚Ja‘ antwortete, war für mich alles klar, mehr musste ich nicht wissen. Ich wusste, dass ich noch mehr zu geben hatte, und ich wusste, dass ich noch mehr in mir hatte.“
Er fügte hinzu über seine Erfahrungen mit den Reggae Boyz: „Innerhalb von sechs Monaten war ich wieder auf dem Platz. Im Juni habe ich ein paar Spiele für Jamaika bestritten. Das brennt mir bis heute unter den Nägeln.
Als ich das erste Mal auf den Platz kam, gab es eine Situation, in der ein Spieler von Jamaika durchgebrochen war, ich stand vor dem leeren Tor, er musste mir nur den Ball zuspielen. Ich habe ihn angeschrien. Lass mir diesen Moment, mein erstes Spiel nach meiner Rückkehr, meine Comeback-Story, es steht in den Sternen geschrieben. Er hat den Ball verfehlt, und weißt du, was das Schlimmste daran war? Er hat ihn verfehlt und der Ball ist einen halben Meter hinter mir gelandet. Ich strecke mein Bein aus, ich strecke mein Bein so weit aus, nur um den Ball zu berühren, aber er geht hinter mir vorbei.“
Das Ausmaß von Antonios Verletzung
Antonio berichtete der BBC über seine Genesung: „Ich habe mir den Oberschenkelknochen an vier Stellen gebrochen.
Ich hatte eine einzige Schlüssellochoperation. Sie haben mir eine Stange mit vier Schrauben in den Oberschenkel eingesetzt, also Schrauben und Bolzen, um ihn wieder zusammenzufügen.
Mein erster Chirurg sagte, ich solle mein Bein drei Monate lang nicht belasten, was ungefähr jetzt der Fall ist, aber wie Sie sehen können, kann ich bereits wieder laufen.
Wir haben einen zweiten Spezialisten hinzugezogen, der sagte, ich müsse anfangen, das Bein zu belasten, und zwar innerhalb von drei Wochen von 10 % auf 100 %.
Aber ich habe meine Krücken noch zwei Wochen lang benutzt. Insgesamt sagen sie, dass es zwischen sechs und zwölf Monaten dauern wird, bis mein Bein richtig verheilt ist.“
Im August bestätigte er, dass er Gespräche über eine Rückkehr aufgenommen hatte. Im Gespräch mit talkSPORT sagte Antonio: „Ich spreche gerade mit Vereinen, um zu sehen, wo das beste Angebot für mich ist, und wir werden einfach sehen, wie es läuft.
Um ehrlich zu sein, gibt es eine Mischung [aus verschiedenen Vereinen], wir sprechen mit Vereinen hier, wir sprechen mit Vereinen im Ausland, aber ich werde es sehr vage halten – Gespräche mit Vereinen in England und im Ausland.“
Was kommt als Nächstes?
Antonio hofft, sich mit seiner Rückkehr einen festen Vertrag zu sichern. Charlton liegt derzeit auf Platz 18 der Championship und trifft am Dienstag auf Portsmouth.
