Der ehemalige Stürmer von West Ham, Michail Antonio, verhandelt nach einem fast tödlichen Autounfall über eine Rückkehr zu Charlton

Antonio trainierte kurzzeitig bei Leicester City, um seine Genesung zu unterstützen, obwohl er letztendlich nicht zu den Foxes wechselte.

Kürzlich erklärte er gegenüber TNT Sports, dass er einen neuen Vertrag anstrebe: „Ich war noch nicht fertig mit dem Fußball und wollte nicht, dass meine Karriere buchstäblich mit einem Autounfall endet.

Das allererste, was ich tat, war, sobald ich mit dem Arzt sprechen konnte, ihn zu fragen: ‚Werde ich wieder spielen können?‘ Als er mir mit ‚Ja‘ antwortete, war für mich alles klar, mehr musste ich nicht wissen. Ich wusste, dass ich noch mehr zu geben hatte, und ich wusste, dass ich noch mehr in mir hatte.“

Er fügte hinzu über seine Erfahrungen mit den Reggae Boyz: „Innerhalb von sechs Monaten war ich wieder auf dem Platz. Im Juni habe ich ein paar Spiele für Jamaika bestritten. Das brennt mir bis heute unter den Nägeln.

Als ich das erste Mal auf den Platz kam, gab es eine Situation, in der ein Spieler von Jamaika durchgebrochen war, ich stand vor dem leeren Tor, er musste mir nur den Ball zuspielen. Ich habe ihn angeschrien. Lass mir diesen Moment, mein erstes Spiel nach meiner Rückkehr, meine Comeback-Story, es steht in den Sternen geschrieben. Er hat den Ball verfehlt, und weißt du, was das Schlimmste daran war? Er hat ihn verfehlt und der Ball ist einen halben Meter hinter mir gelandet. Ich strecke mein Bein aus, ich strecke mein Bein so weit aus, nur um den Ball zu berühren, aber er geht hinter mir vorbei.“