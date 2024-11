C. Ancelotti

Fede Valverde war am Sonntag nicht nur Reals Kapitän, sondern auch der Rechtsverteidiger. Sein Trainer zeigt sich angetan.

Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti hat vor dem wichtigen Spiel in der Champions League gegen den FC Liverpool über die angespannte Personalsituation in seiner Mannschaft gesprochen - und bei der Gelegenheit ein Lob an Aushilfs-Rechtsverteidiger Fede Valverde verteilt.