Der BVB ist guter Dinge bei Nico Schlotterbeck: "So reagiert kein Spieler, der mit dem Verein abgeschlossen hat"

"Wir reden auch über einen längerfristigen Vertrag. Wir sind in einem guten Austausch, aber er will diese Entscheidung natürlich auch mit Bedacht wählen", sagte Ricken zu den Schlotterbeck-Gesprächen. Der deutsche Nationalspieler wisse, "was er an diesem Verein hat".

Das zeige auch seine Reaktion auf das enttäuschende 2:2 gegen Bodö/Glimt in der Champions League vor kurzem. Im Anschluss hatte Schlotterbeck zu einer Wutrede angesetzt und dabei auch die eigenen Mitspieler öffentlich angezählt. TV-Experte Dietmar Hamann hatte den BVB-Star dafür deutlich kritisiert.

"So reagiert ja kein Spieler, der mit dem Verein abgeschlossen hat", deutete Ricken Schlotterbecks Ärger indes als gutes Zeichen für eine Zukunft in Dortmund. "Diese Emotionalität zeigt seine Identifikation. Da werden wir jetzt auch keine Wasserstandsmeldung abgeben. Dafür sind die Gespräche viel zu vertrauensvoll."