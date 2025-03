Der BVB besiegt OSC Lille in der Champions League - doch die alles entscheidende Frage steht weiter im Raum

Angeführt von Ryersons Mentalität gelingt dem BVB in Lille Beeindruckendes. Doch bei allem Jubel bleibt auch ein großes Fragezeichen.

Niko Kovac antwortete diplomatisch, als er nach seinem Man of the Match an diesem für Borussia Dortmund so erfreulichen Mittwochabend in Lille gefragt wurde. "Ich kann keinen Einzelnen hervorheben heute. Egal, wen ich da nennen würde, es wäre nicht gerecht den Anderen gegenüber", sagte der BVB-Coach nach dem 2:1-Auswärtssieg, der den Einzug ins Viertelfinale der Champions League sicher gestellt hatte, bei DAZN. Stolz schob Kovac nach: "Man of the Match war meine Mannschaft."