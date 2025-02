"Der bleibt niemals hier": FC Bayern verlor einen seiner größten Stars beinahe an Real Madrid

Franck Ribéry ist eine Bayern-Legende, doch es hätte auch anders kommen können. Der Franzose wollte zu Real Madrid wechseln.

Im Sommer 2009 wäre es fast so weit gewesen. Der FC Bayern München lief ernsthaft Gefahr, einen seiner kommenden Superstars an Real Madrid zu verlieren. Franck Ribéry wollte weg. Weg zu Real Madrid, das für ihn damals sogar eine Rekordablöse geboten hatte.

"Es wird Real sein - oder gar nichts", sagte Ribéry damals in einem Interview mit der L'Equipe. Anschließend kam es zu einem folgenschweren Treffen am Tegernsee im Haus von Uli Hoeneß. Davon berichteten nun Hoeneß selbst und Karl-Heinz Rummenigge in einem Film anlässlich des 125. Vereinsgeburtstags der Münchner.