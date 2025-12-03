"Der Beste aller Zeiten": Bastian Schweinsteiger zögert nicht, als er seinen Favoriten unter den großen Mittelfeldstars kürt

Einige seiner Entscheidungen begründete der Weltmeister von 2014. Zum Beispiel die Wahl Paul Pogbas direkt am Anfang: "Ich muss gestehen, ich mag Paul Pogba." Auf die Anmerkung, er schmeiße sich selber raus, meinte Schweinsteiger: "Ja, ich habe kein Problem damit".

Schwer tat sich Schweinsteiger im Duell seines Ex-Mitspielers Toni Kroos mit dem Niederländer Clarence Seedorf. "Beide haben eine Menge Champions-League-Titel gewonnen", so der Königsklassen-Sieger von 2013, ehe er sich für Kroos entschied.

Der Greifswalder holte während seiner Laufbahn insgesamt sechsmal den Henkelpott, während für Seedorf vier CL-Triumphe zu Buche stehen.

Gegenüber Steven Gerrard zog allerdings auch Kroos den Kürzeren. "Ich war ein großer Fan von Steven Gerrard. Ich entscheide mich für ihn", so Schweinsteiger. Sein Finale gewann schließlich Zinedine Zidane gegen Barcelonas langjährigen Spielgestalter Xavi. Warum? "Weil er der Beste aller Zeiten ist".