Der bessere Portugal-Sechser? João Neves, Supertalent von PSG, will es dem FC Bayern beweisen

Er könnte bei PSG den Schritt zum Superstar machen. João Neves soll auch bei Bayern auf dem Zettel gestanden haben.

Vor dem achten Duell in der Champions League zwischen dem FC Bayern und Paris St. Germain (Di., 21 Uhr) seit 2017 erinnert bei den Gästen nichts mehr an die letzten Vergleiche. Die Weltstars sind weg in Paris, Talente wie João Neves stehen im Blickpunkt. Der 20-Jährige hat einen grandiosen Start hingelegt in Paris und könnte den Münchnern am Dienstag gleich doppelt wehtun. Immerhin waren die Münchner im Frühjahr auch an ihm interessiert, ehe sie sich dann doch mit einem Jahr Anlauf endgültig für Neves Landsmann und Namensvetter João Palhinha entschieden.