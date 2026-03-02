Der Armut entflohen und die Premier League im Blick: Gift Orban arbeitet sich nach oben

Orban hat noch immer mit seiner schwierigen Kindheit zu kämpfen. "Es war sehr hart und ich möchte lieber nicht darüber sprechen. Meine Probleme kann ich Ihnen nicht erklären", sagte er in einem L'Équipe-Interview. "Sie würden es nicht verstehen, weil Sie in Europa geboren wurden. Wenn man in Frankreich arm ist, kann der Staat helfen. In Afrika gibt dir niemand etwas - und du verhungerst. Deshalb wollen wir dort alle Fußball spielen."

"In Benue (dem Teil Nigerias, in dem Orban aufwuchs, Anm. d. Red.) ist Leben unmöglich, wenn deine Familie kein Geld hat", betonte er. "Das alles treibt mich an. Ich will das nie wieder erleben. Wir mussten jeden Tag unser Essen besorgen. Jetzt möchte ich allen armen Menschen helfen, Waisen, jedem, der ein Leben wie meines oder sogar ein noch härteres hat."

Er wendete sich direkt an den französischen Interviewer. "Wissen Sie, was Armut ist? Armut in Europa und Afrika - das ist nicht vergleichbar. Dort schläfst du an unerträglichen Orten. Dann wachst du auf und es gibt nichts zu essen. Stellen Sie mir dazu bitte keine weiteren Fragen mehr“, sagte er.