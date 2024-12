Zuletzt schien es eher so, als würde Salahs Zukunft nicht in Liverpool liegen. Doch möglicherweise ist längst alles in die andere Richtung geregelt.

Der ehemalige ägyptische Nationalspieler Haytham Farouk, mittlerweile als Analyst beim TV-Sender beIN SPORTS tätig, behauptet, dass sein Landsmann Mohamed Salah beim FC Liverpool bleiben wird und bereits einen neuen Vertrag an der Anfield Road unterschrieben hat. Artikel wird unten fortgesetzt