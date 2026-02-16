Der 1. FC Köln hat schon zweimal deutlich abgesagt! Klub aus der Premier League will es erneut bei Said El Mala versuchen

El Mala machte mit einem starken Saisonstart und vielen Scorerpunkten auf sich aufmerksam. Der 19-Jährige hat in der laufenden Bundesliga-Saison in 22 Spielen bereits sieben Tore erzielt und drei Treffer vorbereitet. Das Verhältnis zu FC-Trainer Lukas Kwasniok gilt aber nicht als einfach. Kwasniok äußerte immer wieder Kritik an dem Offensivspieler, vor allem wegen dessen ausbaufähiger Defensivarbeit. Er beorderte El Mala lediglich neunmal in die Startelf, 13-mal kam der Youngster von der Bank.

Auch von Nagelsmann gab es nach der ersten Nominierung für die A-Nationalelf Lob und Tadel, der Bundestrainer sagte damals: "Er muss die Baustellen bearbeiten und beseitigen, die Lukas Kwasniok ihm mitgegeben hat." Nagelsmanns Forderung, "unumstrittener Stammspieler" zu werden, hat der Tempodribbler bisher noch nicht erfüllt.

Sollte El Mala nach Brighton wechseln, würde er damit einen ähnlichen Weg gegen wie der Ex-Mainzer Brajan Gruda. Der U21-Nationalspieler hatte dort allerdings mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen und wechselte im Winter auf Leihbasis zu RB Leipzig.