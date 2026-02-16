Brighton & Hove Albion lässt im Werben um Said El Mala wohl nicht locker. Der Klub von Trainer Fabian Hürzeler hatte bereits im Sommer 2025 und auch im Winter wegen eines Transfers vorgefühlt. Laut Sky planen die Seagulls im Sommer 2026 einen dritten Vorstoß.
Der 1. FC Köln hat schon zweimal deutlich abgesagt! Klub aus der Premier League will es erneut bei Said El Mala versuchen
Köln blockte bisher alle Anfragen ab
Dem Bericht zufolge hatte Köln-Sportdirektor Thomas Kessler die ersten beiden Anfragen noch recht schnell abgelehnt, um das Team im Rennen um den Klassenerhalt nicht zu schwächen und um El Mala die Möglichkeit zu geben, seinen Preis mit starken Leistungen noch weiter in die Höhe zu treiben.
Ein Transfer im Sommer gilt hingegen als nicht unwahrscheinlich. Im Gespräch ist der Linksaußen, der von Julian Nagelsmann sogar bereits in die Nationalmannschaft berufen wurde, auch beim FC Bayern als möglicher Back-Up für Luis Diaz - neben anderen Kandidaten wie etwa dem Hoffenheimer Bazoumana Toure.
- Getty Images Sport
Nagelsmann mit Forderung an El Mala
El Mala machte mit einem starken Saisonstart und vielen Scorerpunkten auf sich aufmerksam. Der 19-Jährige hat in der laufenden Bundesliga-Saison in 22 Spielen bereits sieben Tore erzielt und drei Treffer vorbereitet. Das Verhältnis zu FC-Trainer Lukas Kwasniok gilt aber nicht als einfach. Kwasniok äußerte immer wieder Kritik an dem Offensivspieler, vor allem wegen dessen ausbaufähiger Defensivarbeit. Er beorderte El Mala lediglich neunmal in die Startelf, 13-mal kam der Youngster von der Bank.
Auch von Nagelsmann gab es nach der ersten Nominierung für die A-Nationalelf Lob und Tadel, der Bundestrainer sagte damals: "Er muss die Baustellen bearbeiten und beseitigen, die Lukas Kwasniok ihm mitgegeben hat." Nagelsmanns Forderung, "unumstrittener Stammspieler" zu werden, hat der Tempodribbler bisher noch nicht erfüllt.
Sollte El Mala nach Brighton wechseln, würde er damit einen ähnlichen Weg gegen wie der Ex-Mainzer Brajan Gruda. Der U21-Nationalspieler hatte dort allerdings mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen und wechselte im Winter auf Leihbasis zu RB Leipzig.
Said El Mala: Statistiken in der Bundesliga-Saison 2025/26
- Einsätze: 22
- Tore: 7
- Vorlagen: 3
- Einsatzminuten: 1.041