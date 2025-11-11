Denkzettel nach Disziplinlosigkeiten? Der FC Bayern gibt ein Talent ab

Am Bayern-Campus soll Adu mehrfach negativ aufgefallen sein. Welche konkreten Vorfälle dahinterstehen, ist bislang nicht bekannt.

Bereits am Montag stand der Offensivspieler wieder bei seinem Ex-Klub, der eine Kooperation mit dem FC Bayern hat, auf dem Trainingsplatz. Schon während seiner ersten Zeit in Unterhaching (2022 bis 2024) und zuvor in Mainz war das Talent durch Disziplinprobleme aufgefallen.