Der FC Bayern München trennt sich vorübergehend von Nachwuchsstürmer Gibson Adu. Der 17-Jährige wird im Winter für ein halbes Jahr an die SpVgg Unterhaching verliehen – laut tz nicht aus sportlichen Gründen, sondern als "erzieherische Maßnahme", wie das Blatt schreibt.
Denkzettel nach Disziplinlosigkeiten? Der FC Bayern gibt ein Talent ab
Bayern-Talent Gibson Adu: Wiederholte Disziplinlosigkeiten?
Am Bayern-Campus soll Adu mehrfach negativ aufgefallen sein. Welche konkreten Vorfälle dahinterstehen, ist bislang nicht bekannt.
Bereits am Montag stand der Offensivspieler wieder bei seinem Ex-Klub, der eine Kooperation mit dem FC Bayern hat, auf dem Trainingsplatz. Schon während seiner ersten Zeit in Unterhaching (2022 bis 2024) und zuvor in Mainz war das Talent durch Disziplinprobleme aufgefallen.
Gibson Adu seit 2024 beim FC Bayern
Nach seinem Wechsel zu Bayern im Sommer 2024 kam Adu bislang nur zu einem Kurzeinsatz in der Regionalliga. Eine geplante Leihe nach Österreich war zuvor an einer UEFA-Regelung gescheitert.
