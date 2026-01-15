Den Verdienst von Lionel Messi pulverisiert! Cristiano Ronaldo steht an der Spitze der reichsten Sportstars im Jahr 2025

Insgesamt verdienten die Top-100 im Jahr 2025 umgerechnet rund 5,2 Milliarden Euro, ein Rückgang von 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Eintrittsgrenze für die Männerliste lag bei rund 32,6 Millionen Euro, während Tennisstar Coco Gauff mit etwa 32,3 Millionen Euro die Rangliste der bestbezahlten Sportlerinnen anführte.

Der mexikanische Boxchampion Canelo Alvarez rangiert in der Männerwertung zwischen Ronaldo und Messi, nachdem er einen lukrativen Vertrag mit saudischen Promotern abgeschlossen hat. NBA-Spieler stellen mit 40 Prozent den größten Anteil der Top-100, angeführt von LeBron James, der allein abseits des Spielfelds rund 68,8 Millionen Euro einnimmmt. In zwölf der vergangenen 13 Spielzeiten war der Superstar der Los Angeles Lakers der bestverdienende Basketballer, nur Stephen Curry konnte diese Serie in der Saison 2024/25 unterbrechen.

Mit 22 Spielern ist die NFL hinter der NBA die zweitstärkste Liga in den Top-100. Angeführt wird sie von Kansas-City-Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes, dicht gefolgt von Josh Allen und Justin Herbert.

Der Fußball stellt 13 Profis in den Top 100 und fünf in den Top 20. Karim Benzema, ebenfalls in der Saudi Pro League aktiv, belegt Rang sechs, während Real Madrids Superstar Kylian Mbappe knapp die Top-10 verpasst und Manchester Citys Torjäger Erling Haaland auf Platz 18 liegt.