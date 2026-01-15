Das Portal Sportico hat seine jährliche Liste der bestbezahlten Sportler veröffentlicht - an der Spitze steht Cristiano Ronaldo. Der portugiesische Superstar verdiente im Jahr 2025 doppelt so viel wie sein ewiger Rivale Lionel Messi. Der Stürmer von Al-Nassr kam auf Einnahmen von umgerechnet etwa 2224 Millionen Euro. Unter den Top-100 finden sich 13 Fußballer, wobei der Brasilianer Neymar in der Rangliste deutlich nach unten gerutscht ist.
Den Verdienst von Lionel Messi pulverisiert! Cristiano Ronaldo steht an der Spitze der reichsten Sportstars im Jahr 2025
Ronaldo, der sich mit einer rekordverdächtigen Zahl von Followern in den sozialen Medien rühmen kann und so seine Einnahmen abseits des Spielfelds steigert, führt die Sportico-Liste zum dritten Mal in Folge an. Sein Vertrag in der Saudi Pro League hat über zwölf Monate einen Wert von umgerechnet rund 172 Millionen Euro. Dazu kommen weitere über 50 Millionen Euro aus anderen Unternehmungen.
Der fünfmalige Ballon-d'Or-Gewinner verfügt über mehrere lukrative Werbeverträge und seine Gesamtzahl an Followern im Internet hat eine Milliarde überschritten.
Ronaldo und Messi vor der nächsten Weltmeisterschaft
Messi belegt in der Rangliste den dritten Platz. Er verdient jedoch nur etwa halb so viel wie Ronaldo, der 2025 Einnahmen von rund 112 Millionen Euro erzielte und kürzlich einen neuen Vertrag beim MLS-Sieger Inter Miami bis 2028 unterschrieben hat.
Ronaldo verhandelt derweil über neue Vertragsbedingungen bei Al-Nassr, wo sein Kontrakt bereits bis zum Sommer 2027 verlängert wurde. Es gilt als wahrscheinlich, dass der inzwischen 40-Jährige auch darüber hinaus weiterspielt - ebenso wie Messi, der gemeinsam mit ihm voraussichtlich bei der Weltmeisterschaft in diesem Sommer in den USA, Kanada und Mexiko auflaufen wird.
Neymar hofft auf WM-Teilnahme
Brasiliens Rekordtorschütze Neymar dürfte ebenfalls bei dem Turnier dabei sein. Zwar muss er Nationaltrainer Carlo Ancelotti noch seine Fitness beweisen, doch nach der Vertragsunterzeichnung bei seinem Jugendverein Santos und nach viel diskutierten Verletzungen steht der Superstar wieder mit einem Lächeln auf dem Platz.
Anfang 2025 kehrte Neymar in seine Heimat zurück, nachdem sein Vertrag beim saudi-arabischen Klub Al-Hilal aufgelöst worden war. In Südamerika verdient er nun deutlich weniger - entsprechend ist er im Ranking von den Top-6 auf Platz 30 zurückgefallen, nachdem seine Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um fast 43 Millionen Euro eingebrochen sind.
NBA dominiert die Topverdiener-Liste
Insgesamt verdienten die Top-100 im Jahr 2025 umgerechnet rund 5,2 Milliarden Euro, ein Rückgang von 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Eintrittsgrenze für die Männerliste lag bei rund 32,6 Millionen Euro, während Tennisstar Coco Gauff mit etwa 32,3 Millionen Euro die Rangliste der bestbezahlten Sportlerinnen anführte.
Der mexikanische Boxchampion Canelo Alvarez rangiert in der Männerwertung zwischen Ronaldo und Messi, nachdem er einen lukrativen Vertrag mit saudischen Promotern abgeschlossen hat. NBA-Spieler stellen mit 40 Prozent den größten Anteil der Top-100, angeführt von LeBron James, der allein abseits des Spielfelds rund 68,8 Millionen Euro einnimmmt. In zwölf der vergangenen 13 Spielzeiten war der Superstar der Los Angeles Lakers der bestverdienende Basketballer, nur Stephen Curry konnte diese Serie in der Saison 2024/25 unterbrechen.
Mit 22 Spielern ist die NFL hinter der NBA die zweitstärkste Liga in den Top-100. Angeführt wird sie von Kansas-City-Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes, dicht gefolgt von Josh Allen und Justin Herbert.
Der Fußball stellt 13 Profis in den Top 100 und fünf in den Top 20. Karim Benzema, ebenfalls in der Saudi Pro League aktiv, belegt Rang sechs, während Real Madrids Superstar Kylian Mbappe knapp die Top-10 verpasst und Manchester Citys Torjäger Erling Haaland auf Platz 18 liegt.
Die Zahlen von Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr in der Saison 2025/26:
- Spiele: 18
- Spielminuten: 1568
- Tore: 16
- Assists: 3