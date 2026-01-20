"Den juckt gar nicht, was andere sagen": Mats Hummels spricht Klartext zu einem ehemaligen BVB-Mitspieler

Brandt und der ehemalige Dortmunder Abwehrchef wechselten jeweils 2019 zur Borussia. Brandt kam damals für 25 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen zu den Schwarzgelben, Hummels kehrte für 30,5 Millionen Euro vom FC Bayern zurück. Gemeinsam spielten sie bis zu Hummels' Abschied 2024 im Klub zusammen und liefen auch in der deutschen Nationalmannschaft mehrfach Seite an Seite auf.

Brandt, der gegen Tottenham in der Startformation von Trainer Niko Kovac stand, spielt eine ordentliche Saison – wenngleich er kein unumstrittener Stammspieler ist. In den vergangenen Wochen gelangen dem offensiven Mittelfeldspieler unter anderem bei den Heimsiegen in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach (2:0) und St. Pauli (3:2) wichtige Tore. 2025/26 steht er bislang bei elf Scorerpunkten (neun Toren, zwei Assists) in 22 Pflichtspielen.

Wie es für Brandt im Sommer weitergeht, ist noch offen. Sein Vertrag beim BVB läuft aus. Nachdem es im Herbst durchaus Abschiedsgerüchte gab, geht die Tendenz aktuell wohl Richtung Verlängerung. Der Verein jedenfalls möchte den 29-Jährigen halten und auch Brandt hat sich stets in diese Richtung geäußert.

So oder so, für Ex-Weggefährte Hummels ist klar: "Jule ist ein geiler Typ und der macht sein Ding."