Mats Hummels 2025Getty Images
Falko Blöding

"Den juckt gar nicht, was andere sagen": Mats Hummels spricht Klartext zu einem ehemaligen BVB-Mitspieler

Fünf Jahre spielten die beiden gemeinsam für Borussia Dortmund. Bei einer Fähigkeit Julian Brandts rätselt Mats Hummels noch, wie er sie findet.

Mats Hummels hat vor dem Champions-League-Spiel des BVB bei Tottenham Hotspur am Dienstagabend über seinen langjährigen Mitspieler Jule Brandt gesprochen - und dessen Fähigkeit gelobt, "sein eigenes Ding zu machen".

  • Im Vorlauf bei Prime Video gab es einen Beitrag über Brandt, in dem dieser auch zu Wort kam. Anschließend leitete Hummels in seiner Funktion als Experte seufzend ein: "Ah, ja Jule". Dann führte der Weltmeister von 2014 aus: "Jules größte Schwäche ist auch sein größte Stärke: Den juckt gar nicht, was andere sagen. Auch, wenn es ein gut gemeinter Ratschlag ist."

    "Er macht sein Ding, er ist ein guter Typ, unbeirrt von anderen Dingen. Das ist auch eine Qualität", so Hummels weiter.

  • Julian Brandt Borussia Dortmund 2026Getty Images

    Hummels und Brandt spielten zusammen für den BVB und die DFB-Elf

    Brandt und der ehemalige Dortmunder Abwehrchef wechselten jeweils 2019 zur Borussia. Brandt kam damals für 25 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen zu den Schwarzgelben, Hummels kehrte für 30,5 Millionen Euro vom FC Bayern zurück. Gemeinsam spielten sie bis zu Hummels' Abschied 2024 im Klub zusammen und liefen auch in der deutschen Nationalmannschaft mehrfach Seite an Seite auf.

    Brandt, der gegen Tottenham in der Startformation von Trainer Niko Kovac stand, spielt eine ordentliche Saison – wenngleich er kein unumstrittener Stammspieler ist. In den vergangenen Wochen gelangen dem offensiven Mittelfeldspieler unter anderem bei den Heimsiegen in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach (2:0) und St. Pauli (3:2) wichtige Tore. 2025/26 steht er bislang bei elf Scorerpunkten (neun Toren, zwei Assists) in 22 Pflichtspielen.

    Wie es für Brandt im Sommer weitergeht, ist noch offen. Sein Vertrag beim BVB läuft aus. Nachdem es im Herbst durchaus Abschiedsgerüchte gab, geht die Tendenz aktuell wohl Richtung Verlängerung. Der Verein jedenfalls möchte den 29-Jährigen halten und auch Brandt hat sich stets in diese Richtung geäußert.

    So oder so, für Ex-Weggefährte Hummels ist klar: "Jule ist ein geiler Typ und der macht sein Ding."

  • Diese Verträge laufen beim BVB 2026 aus

    SpielerPositionAlter
    Niklas SüleAbwehr30 Jahre
    Emre CanAbwehr31 Jahre
    Salih ÖzcanMittelfeld27 Jahre
    Julian BrandtMittelfeld29 Jahre
