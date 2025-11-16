"Demut würde diesem Verein guttun": 1860-Präsident kritisiert den FC Bayern nach "Begegnung der anderen Art" mit Herbert Hainer

Unangenehm fand Mang aber nicht nur die erste Begegnung mit Hainer bei dieser Veranstaltung, sondern auch die letzte. "Hainer hat sich von allen verabschiedet, dass er jetzt nach Paris zur Champions League müsse und drückte das allen anderen Vereinen rein", erzählte Mang. "Da haben wir uns nur angeschaut und den Kopf geschüttelt." Letztlich gewann Hainers FC Bayern mit 2:1 gegen Paris Saint-Germain.

Der TSV 1860 spielt seit 2017 in der 3. Liga und scheiterte mehrmals am angepeilten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga. Trotz einer großen Transferoffensive im Sommer - unter anderem kamen die ehemaligen Bundesligaspieler Kevin Volland und Florian Niederlechner - rangieren die Löwen aktuell nur auf Platz 14.

1860 und der FC Bayern spielten letztmals in der Saison 2003/04 gemeinsam in der Bundesliga. Seit einem 1:0-Sieg der Roten im DFB-Pokal-Viertelfinale 2008 gab es kein Pflichtspielduell mehr zwischen den Profimannschaften der beiden Klubs. Im Jugendfußball und bei den Fans lebt die Rivalität aber bis heute weiter.