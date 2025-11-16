Zugetragen habe sich der Vorfall Anfang November bei einer Veranstaltung des Bayerischen Fußball-Verbandes in Ingolstadt. Es ging um die Förderung des Kinderfußballs. Eingeladen waren Repräsentanten aller bayerischen Profiklubs - also vom TSV 1860, FC Bayern, 1. FC Nürnberg, SpVgg Greuther Fürth, SSV Jahn Regensburg, FC Ingolstadt und vom 1. FC Schweinfurt.
"Demut würde diesem Verein guttun": 1860-Präsident kritisiert den FC Bayern nach "Begegnung der anderen Art" mit Herbert Hainer
"Das war eine Begegnung der anderen Art", erzählte Mang bei einem Talk der Münchner Abendzeitung am Samstag. "Am Schluss kam auch der Herr Hainer. Ich habe mich kurz vorgestellt und er sagte: 'Und wer sind Sie? Von Sechzig? Und was machen Sie da?'"
Der 57-jährige Österreicher ist seit Juli Präsident des TSV 1860. Mangs Meinung nach sollte man "aus Respekt schon wissen sollte, wen man gegenüber hat. Alle anderen haben das gewusst. Das zeigt wieder: Ein bisschen Demut würde diesem Verein guttun." Hainer fungiert seit 2019 als Präsident des FC Bayern, bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung wurde der 71-Jährige erneut im Amt bestätigt.
TSV 1860 gegen FC Bayern: Letztes Pflichtspiel fand 2007 statt
Unangenehm fand Mang aber nicht nur die erste Begegnung mit Hainer bei dieser Veranstaltung, sondern auch die letzte. "Hainer hat sich von allen verabschiedet, dass er jetzt nach Paris zur Champions League müsse und drückte das allen anderen Vereinen rein", erzählte Mang. "Da haben wir uns nur angeschaut und den Kopf geschüttelt." Letztlich gewann Hainers FC Bayern mit 2:1 gegen Paris Saint-Germain.
Der TSV 1860 spielt seit 2017 in der 3. Liga und scheiterte mehrmals am angepeilten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga. Trotz einer großen Transferoffensive im Sommer - unter anderem kamen die ehemaligen Bundesligaspieler Kevin Volland und Florian Niederlechner - rangieren die Löwen aktuell nur auf Platz 14.
1860 und der FC Bayern spielten letztmals in der Saison 2003/04 gemeinsam in der Bundesliga. Seit einem 1:0-Sieg der Roten im DFB-Pokal-Viertelfinale 2008 gab es kein Pflichtspielduell mehr zwischen den Profimannschaften der beiden Klubs. Im Jugendfußball und bei den Fans lebt die Rivalität aber bis heute weiter.
FC Bayern: Die nächsten Spiele
- Samstag, 22. November, 15.30 Uhr: FC Bayern - SC Freiburg (Bundesliga)
- Mittwoch, 26. November, 21 Uhr: Arsenal - FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 29. November, 15.30 Uhr: FC Bayern - FC St. Pauli (Bundesliga)
- Mittwoch, 3. Dezember, 20.45 Uhr: Union Berlin - FC Bayern (DFB-Pokal)
- Samstag, 6. Dezember 15.30 Uhr: VfB Stuttgart - FC Bayern (Bundesliga)