"Demütigung" und "Unterwerfung"! Fans gehen wegen Chelseas Trainer-Transfer auf die Barrikaden

Seit 2023 wechselten 15 Spieler zwischen Straßburg und den Blues hin und her. Im selben Jahr war Straßburg von der BlueCo Group um den US-Unternehmer Todd Boehly übernommen worden, Boehly ist seit Mai 2022 auch Mitbesitzer des FC Chelsea. Rosenior wurde am Dienstag als Nachfolger von Enzo Maresca bei den Blues vorgestellt.

Multi-Club-Ownership ist ein Modell, bei dem derselbe Besitzer Anteile oder die Kontrolle über mehrere Klubs besitzt. Prominente Beispiele sind die City Football Group mit Manchester City an der Spitze oder Red Bull mit RB Leipzig als größtem Klub. Kritiker warnen vor Interessenskonflikten und einer Gefährdung der sportlichen Integrität.