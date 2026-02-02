Das geht aus einem Bericht der Bild hervor. Zaragoza spielte in der Hinrunde per Leihe vom FC Bayern für den spanischen Erstligisten Celta Vigo. In 26 Spielen gelangen dem 24-jährigen Linksaußen sechs Scorerpunkte, womit er das Interesse der Roma weckte.
Dem FC Bayern käme der Transfer gelegen! Bryan Zaragoza wechselt wohl am Deadline Day
Nun soll das eigentlich bis Sommer angedachte Leihgeschäft mit Vigo vorzeitig aufgelöst werden. Dafür überweist die Roma angeblich drei Millionen Euro nach Vigo und bezahlt zudem die ausstehende Leihgebühr für die restliche Saison an den FC Bayern. Abgeschlossen werden soll der Deal diesen Montag, dem letzten Tag der Transferphase.
Für die Münchner wäre das Leihgeschäft mit dem Traditionsklub aus der italienischen Hauptstadt lukrativer als das mit Vigo. Die Roma wird im Sommer eine Kaufoption über 13,5 Millionen Euro erhalten, diese wäre rund 1,5 Millionen Euro höher als Vigos Kaufoption.
Sofern Zaragoza bis dahin 50 Prozent aller möglichen Einsatzminuten sammelt und sich die Roma mindestens für die Europa League qualifiziert, soll sich die Kaufoption zudem in eine Kaufpflicht verwandeln. Bei Celta lag dieser Wert dem Vernehmen nach bei 70 Prozent. Die Roma rangiert in der Serie A aktuell auf Europa-League-Platz fünf. Der Rückstand auf den Tabellenführer Inter Mailand beträgt zwölf Punkte.
Bryan Zaragoza wechselte für 17 Millionen Euro zum FC Bayern
Zaragoza wechselte im Januar 2024 zunächst per Leihe und dann für insgesamt 17 Millionen Euro Ablöse vom FC Granada fest nach München, setzte sich dort auch aufgrund der Sprachbarriere aber nicht durch. Nach 171 Einsatzminuten ging der 1,64 Meter kleine Linksaußen per Leihe zu CA Osasuna, wo er in der vergangenen Saison zumindest phasenweise und bis zu seinem Mittelfußbruch überzeugte.
Im Sommer folgte der Wechsel nach Vigo, ehe es nun wohl nach Rom geht. Dort will sich Zaragoza für einen Platz im spanischen WM-Kader empfehlen. Bis dato absolvierte er drei Länderspiele. Seit Ende 2024 wurde Zaragoza aber nicht mehr berufen.
Bryan Zaragoza: Seine bisherigen Karrierestationen
- 2022 bis 2024: FC Granada (58 Spiele, 11 Tore)
- 2024: FC Bayern (7 Spiele, 0 Tore)
- 2024 bis 2025: CA Osasuna (28 Spiele, 1 Tor)
- seit 2025: Celta Vigo (26 Spiele, 2 Tore)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verdorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.