Dem FC Bayern käme der Transfer gelegen! Bryan Zaragoza wechselt wohl am Deadline Day

Nun soll das eigentlich bis Sommer angedachte Leihgeschäft mit Vigo vorzeitig aufgelöst werden. Dafür überweist die Roma angeblich drei Millionen Euro nach Vigo und bezahlt zudem die ausstehende Leihgebühr für die restliche Saison an den FC Bayern. Abgeschlossen werden soll der Deal diesen Montag, dem letzten Tag der Transferphase.

Für die Münchner wäre das Leihgeschäft mit dem Traditionsklub aus der italienischen Hauptstadt lukrativer als das mit Vigo. Die Roma wird im Sommer eine Kaufoption über 13,5 Millionen Euro erhalten, diese wäre rund 1,5 Millionen Euro höher als Vigos Kaufoption.

Sofern Zaragoza bis dahin 50 Prozent aller möglichen Einsatzminuten sammelt und sich die Roma mindestens für die Europa League qualifiziert, soll sich die Kaufoption zudem in eine Kaufpflicht verwandeln. Bei Celta lag dieser Wert dem Vernehmen nach bei 70 Prozent. Die Roma rangiert in der Serie A aktuell auf Europa-League-Platz fünf. Der Rückstand auf den Tabellenführer Inter Mailand beträgt zwölf Punkte.