"Definitiv ein Highlight": Überraschungswechsel von Max Kruse zu Klub um weiteren Ex-Nationalspieler verkündet

Dort hatte Kruse im August für Aufsehen gesorgt, als er über eine Rückkehr in den Profifußball sprach. Seinerzeit verfolgte er noch andere Pläne als eine Rückkehr nach Hamburg: "Dilara (seine Ehefrau, d. Red.) und ich überlegen ja auszuwandern. Das ist immer noch Thema. Ich habe jetzt meinen Berater gefragt, ob er mir nicht einen Verein in der ersten Liga in Zypern oder Griechenland besorgen könnte. Da ist er jetzt dran und hat seinen Kontakten den Auftrag gegeben, vor Ort mal nachzufragen", hatte Kruse gesagt.

Passende Angebote gab es allerdings nicht und rund einen Monat später legte Kruse seine Comeback-Pläne im SPOX-Interview ad acta: "Wahrscheinlich besser so. Ich weiß gar nicht, ob ich wieder diese Disziplin gehabt hätte, jeden Tag auf dem Trainingsplatz zu stehen."

Der ehemalige deutsche Nationalspieler, der zwischen Mai 2013 und Oktober 2015 14-mal für das DFB-Team auflief (vier Tore), hatte seine Profikarriere kurz vor Weihnachten 2023 beendet. Zuvor stand er noch für ein kurzes Intermezzo beim Zweitligisten SC Paderborn unter Vertrag, das nach nur fünf Einsätzen Ende November 2023 vorbei gewesen war.

Danach kickte Kruse beim Berliner Amateurklub BSV Dersim zunächst in der Kreis- und zuletzt dann in der Bezirksliga. Mit einem Comeback im Profifußball wird es zwar nichts, mit Dassendorf kommt Kruse aber zu einem sehr ambitionierten Verein, der in der Oberliga Hamburg aktuell auf Tabellenplatz drei steht.