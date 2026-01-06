Max Kruse will es noch einmal wissen: Gut zwei Jahre nach dem Ende seiner Profikarriere wechselt der Offensivspieler vom Berliner Bezirksligisten BSV Dersim zum Hamburger Oberligisten TuS Dassendorf.
"Definitiv ein Highlight": Überraschungswechsel von Max Kruse zu Klub um weiteren Ex-Nationalspieler verkündet
Max Kruse freut sich über Wechsel zu Dassendorf: "Ich komme ja aus dem Nachbarort"
Der Fünftligist gab Kruses Verpflichtung am Montagabend über Instagram bekannt. "Seine regionale Verbundenheit sowie seine sportliche Qualität waren zentrale Faktoren für das Engagement", schrieb Dassendorf. Kruse, im Umland von Hamburg geboren und aufgewachsen, sagte: "Die Idee, nach Hamburg zurückzukehren, gab es eigentlich schon seit dem Ende meiner aktiven Profikarriere. [...] Mit der TuS Dassendorf habe ich dabei absolut die richtige Adresse gewählt. In Dassendorf ist mein Vater aufgewachsen und zur Schule gegangen, und ich selbst komme ja aus dem Nachbarort."
Er freue sich "auf richtig geile Oberliga-Spiele in Hamburg", so der 37-Jährige weiter. Zudem werde es "definitiv ein Highlight", noch einmal mit seinem Kumpel Martin Harnik zusammenzuspielen. Der frühere österreichische Nationalspieler (68 Länderspiele) kickt bereits seit dem Ende seiner Profilaufbahn im Oktober 2020 bei Dassendorf.
Kruse und Harnik spielten einst schon in der Jugend zusammen beim Hamburger Umlandklub SC Vier- und Marschlande und wechselten Anfang 2006 als Teenager gemeinsam zu Werder Bremen. Für die zweite und erste Mannschaft der Grün-Weißen standen sie 50-mal gemeinsam auf dem Platz, zuletzt im April 2019 in der Bundesliga. Seit einiger Zeit betreiben die beiden Kumpels nun einen gemeinsamen Podcast namens Flatterball.
- Getty Images Sport
Max Kruse sprach im Sommer von möglichem Profi-Comeback
Dort hatte Kruse im August für Aufsehen gesorgt, als er über eine Rückkehr in den Profifußball sprach. Seinerzeit verfolgte er noch andere Pläne als eine Rückkehr nach Hamburg: "Dilara (seine Ehefrau, d. Red.) und ich überlegen ja auszuwandern. Das ist immer noch Thema. Ich habe jetzt meinen Berater gefragt, ob er mir nicht einen Verein in der ersten Liga in Zypern oder Griechenland besorgen könnte. Da ist er jetzt dran und hat seinen Kontakten den Auftrag gegeben, vor Ort mal nachzufragen", hatte Kruse gesagt.
Passende Angebote gab es allerdings nicht und rund einen Monat später legte Kruse seine Comeback-Pläne im SPOX-Interview ad acta: "Wahrscheinlich besser so. Ich weiß gar nicht, ob ich wieder diese Disziplin gehabt hätte, jeden Tag auf dem Trainingsplatz zu stehen."
Der ehemalige deutsche Nationalspieler, der zwischen Mai 2013 und Oktober 2015 14-mal für das DFB-Team auflief (vier Tore), hatte seine Profikarriere kurz vor Weihnachten 2023 beendet. Zuvor stand er noch für ein kurzes Intermezzo beim Zweitligisten SC Paderborn unter Vertrag, das nach nur fünf Einsätzen Ende November 2023 vorbei gewesen war.
Danach kickte Kruse beim Berliner Amateurklub BSV Dersim zunächst in der Kreis- und zuletzt dann in der Bezirksliga. Mit einem Comeback im Profifußball wird es zwar nichts, mit Dassendorf kommt Kruse aber zu einem sehr ambitionierten Verein, der in der Oberliga Hamburg aktuell auf Tabellenplatz drei steht.
Max Kruse trifft bei TuS Dassendorf auf einige Spieler mit höherklassiger Vergangenheit
"Max kommt nicht wegen eines Namens oder der Aufmerksamkeit zu uns, sondern weil er Lust auf Fußball hat und der Mannschaft helfen will. Uns war von Anfang an wichtig, dass alles ruhig, mannschaftsdienlich und professionell abläuft", sagte Dassendorfs Sportchef Hakan Karadiken zu dem Transfercoup. "Max wird schrittweise über das Training in unser Team integriert und soll seine Erfahrung sowohl auf als auch neben dem Platz einbringen. Für uns ist dieses Engagement zugleich ein positives Signal über den sportlichen Bereich hinaus. Die erhöhte Aufmerksamkeit wollen wir gezielt nutzen, um unseren Verein nachhaltig weiterzuentwickeln – stets mit der Mannschaft und dem Fußball im Mittelpunkt."
Neben Harnik trifft Kruse bei Dassendorf auf einige weitere Spieler mit höherklassiger Vergangenheit. So steht beispielsweise der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler Julian von Haacke, der über viel Erfahrung in der 3. Liga oder der Eredivisie verfügt, im Kader der TuS. Hinzu kommen die Ex-HSV-Profis Zhi Gin Lam (24 Pflichtspiele für die Rothosen) und Ashton Götz (zwölf Einsätze für Hamburg) oder der frühere türkische U16-Nationalspieler Okan Kurt, der einst in der 2. Bundesliga für den FC St. Pauli auflief.
- getty
Max Kruse wechselt zu TuS Dassendorf: Seine Vereine in der Übersicht
- 2006 - 2009: Werder Bremen
- 2009 - 2012: FC St. Pauli
- 2012 - 2013: SC Freiburg
- 2013 - 2015: Borussia Mönchengladbach
- 2015 - 2016: VfL Wolfsburg
- 2016 - 2019: Werder Bremen
- 2019 - 2020: Fenerbahce
- 2020 - 2022: Union Berlin
- Januar bis November 2022: VfL Wolfsburg
- Juli bis November 2023: SC Paderborn
- 2024 - 2026: BSV Dersim
- seit Januar 2026: TuS Dassendorf