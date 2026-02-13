Dayot Upamecano verrät seinen Spitznamen für Michael Olise beim FC Bayern: "Er ist immer sauer, wenn ich das sage - aber ich sage es trotzdem"

Jamal Musiala trug einst den Spitznamen "Bambi", doch der scheint spätestens mit Leroy Sanes Abschied im vergangenen Sommer verschwunden zu sein. "Seit Leroy weg ist, ist 'Bambi' nicht mehr da", sagt Musiala. "Ich bin da auch ein bisschen rausgewachsen." Tatsächlich betonte Musiala schon bei der Heim-EM 2024, dass er diesen Spitznamen aufgrund seiner Entwicklung nicht mehr stimmig finde. Sein Kumpel Alphonso Davies hat eine Alternative parat: "Jam".

Min-Jae Kim berichtet derweil, dass er von seinen Kollegen "Maschine" genannt wird. Öffentlich bekannt war bei ihm bis dato eher der Spitzname "Monster". Kims Innenverteidiger-Kollege Dayot Upamecano verrät: "Ich sage einfach Boss aus Korea." Seinen Landsmann Michael Olise spricht Upamecano mit seinem etwas ungewöhnlichen zweiten Vornamen an. "Akpovie. Er ist immer sauer, wenn ich das sage - aber ich sage es trotzdem", berichtet Upamecano und lacht.