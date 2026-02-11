Getty Images
Das Wunderkind von Manchester United, JJ Gabriel, äußert sich nach seiner roten Karte im Viertelfinale des Pokalwettbewerbs.
Man Utd-Wunderkind vom Platz gestellt
Die U18-Mannschaft von Manchester United gewann am Dienstag ihr Viertelfinalspiel im Premier League U18 Cup gegen West Brom mit 4:3, doch das Spiel wurde etwas von Gabriels Platzverweis überschattet. Der 15-Jährige gilt weithin als eines der vielversprechendsten Talente in der Akademie des Vereins und hat in dieser Saison bereits mit der ersten Mannschaft trainiert. Er hat in der aktuellen Saison auch im Old Trafford gespielt und schien sich in dem berühmten alten Stadion wohlzufühlen, als er den Siegtreffer im FA Youth Cup gegen Peterborough erzielte. Nun ist er jedoch aus den falschen Gründen in die Schlagzeilen geraten, nachdem er gegen die Baggies vom Platz gestellt wurde. Die rote Karte bedeutet für Gabriel möglicherweise eine Sperre von drei Spielen, was bedeutet, dass er eine Zeit lang pausieren muss.
Gabriel ist wütend über die Entscheidung.
Gabriel äußerte sich in den sozialen Medien verärgert über diese Entscheidung. Er veröffentlichte ein Video des Vorfalls auf Instagram Stories mit dem Kommentar: „Wie kann das eine gelbe Karte sein, geschweige denn eine rote, wie?“
ManUtd wird voraussichtlich gegen die rote Karte Einspruch einlegen
Laut BBC Sport wird Manchester United voraussichtlich gegen diese Entscheidung Berufung einlegen. Der 15-Jährige muss derzeit eine Sperre von drei Spielen absitzen, wodurch er für das Spiel von United gegen Oxford United am 18. Februar in der fünften Runde des FA Youth Cup sowie für die Premier League Under-18-Spiele gegen Manchester City und Wolves für die Mannschaft von Darren Fletcher gesperrt ist.
Gabriel hat eine so vielversprechende Zukunft vor sich.
Gabriel ist zwar erst 15 Jahre alt, aber er hat in den Jugendmannschaften von Manchester United bereits für Aufsehen gesorgt und viel Lob erhalten. Der ehemalige Trainer Ruben Amorim hat den Youngster auch zum Training der ersten Mannschaft eingeladen und seine Meinung über das Wunderkind geäußert. „Wie alle anderen weiß auch ich, dass er ein wirklich talentierter Spieler ist“, sagte er. „Wir versuchen, Spieler für das Training auszuwählen, die Talent haben, nicht nur, damit ich sie für morgen sehen kann, sondern damit sie spüren, was es bedeutet, in der ersten Mannschaft zu sein, wie schwierig es ist, gegen unsere Verteidiger zu spielen, wie anspruchsvoll und schnell unser Training ist. Wenn wir jedes Training nutzen können, um den Kindern zu zeigen, was sie tun müssen, um hier zu sein, ist das wichtig, nicht nur für JJ, sondern für alle.“
Auch Clublegende Wayne Rooney hat sich geäußert, nachdem er Gabriel zusammen mit seinem ältesten Sohn Kai spielen gesehen hat. In der Wayne Rooney Show sagte er: „Es gibt einen jungen Mann bei Manchester United, der sehr ähnlich klingt. JJ Gabriel, und ich glaube, er hat Millionen von Followern und spielt im selben Team wie mein Sohn. Ich habe also gesehen, wie er aufgewachsen ist und sich entwickelt hat, und er ist ein fantastischer Spieler. Er hat eine glänzende Zukunft vor sich.“
Was kommt als Nächstes?
Gabriel muss nun gespannt abwarten, ob Manchester United erfolgreich gegen die Rote Karte Berufung einlegen kann. Wenn nicht, wird er sein Team in den kommenden Wochen nur von der Seitenlinie aus beobachten können.
