Das Wunderkind von Manchester United, JJ Gabriel, äußert sich nach seiner roten Karte im Viertelfinale des Pokalwettbewerbs.

Gabriel ist zwar erst 15 Jahre alt, aber er hat in den Jugendmannschaften von Manchester United bereits für Aufsehen gesorgt und viel Lob erhalten. Der ehemalige Trainer Ruben Amorim hat den Youngster auch zum Training der ersten Mannschaft eingeladen und seine Meinung über das Wunderkind geäußert. „Wie alle anderen weiß auch ich, dass er ein wirklich talentierter Spieler ist“, sagte er. „Wir versuchen, Spieler für das Training auszuwählen, die Talent haben, nicht nur, damit ich sie für morgen sehen kann, sondern damit sie spüren, was es bedeutet, in der ersten Mannschaft zu sein, wie schwierig es ist, gegen unsere Verteidiger zu spielen, wie anspruchsvoll und schnell unser Training ist. Wenn wir jedes Training nutzen können, um den Kindern zu zeigen, was sie tun müssen, um hier zu sein, ist das wichtig, nicht nur für JJ, sondern für alle.“

Auch Clublegende Wayne Rooney hat sich geäußert, nachdem er Gabriel zusammen mit seinem ältesten Sohn Kai spielen gesehen hat. In der Wayne Rooney Show sagte er: „Es gibt einen jungen Mann bei Manchester United, der sehr ähnlich klingt. JJ Gabriel, und ich glaube, er hat Millionen von Followern und spielt im selben Team wie mein Sohn. Ich habe also gesehen, wie er aufgewachsen ist und sich entwickelt hat, und er ist ein fantastischer Spieler. Er hat eine glänzende Zukunft vor sich.“