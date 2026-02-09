Istimewa
„Das wird nie wieder vorkommen“ – Ryan Reynolds und Rob Mac werden von Ben Foster für ihren „absurden“ Einfluss in Wrexham gefeiert, während die Eigentümer ihr Jubiläum feiern.
Fünf Jahre in Wrexham für Hollywoodstars
Wrexham feiert das fünfjährige Jubiläum, seit Reynolds und Mac mit der Übernahme des Vereins weltweit für Aufsehen sorgten. Seitdem hat sich bei dem walisischen Verein viel verändert, denn er schaffte drei Aufstiege in Folge, die Wrexham bis in die Championship führten. Die Mannschaft von Phil Parkinson befindet sich mitten in einer schwierigen Saison, liegt aber derzeit auf dem letzten Play-off-Platz, sodass ihr Traum vom Aufstieg in die Premier League noch lange nicht ausgeträumt ist.
- Getty
„Das wird nie wieder vorkommen“ – Lob für das Duo aus Wrexham
Foster kehrte 2023 aus dem Ruhestand zurück, um für den Verein zu spielen, und verhalf ihm zum Aufstieg in die English Football League. Er hat nun betont, wie beeindruckend der Aufstieg des Vereins war, und erklärte gegenüber der Press Association: „Bei Salford City haben Sie Fußballer an der Spitze, die schon alles erlebt haben. Sie wissen, wie Fußballvereine funktionieren, und manchmal führt das zu einer Mentalität, die verhindert, dass etwas funktioniert. Birmingham hat sehr wohlhabende Eigentümer, aber Wrexham ist anders. Rob und Ryan wussten nicht wirklich, was sie taten, als sie einen Fußballverein übernahmen. Sie investierten Geld, aber sie investierten auch ihre eigene Energie. Sie haben ihr persönliches Interesse und ihre Energie auf eine Weise eingebracht, wie man es selten sieht. Ich glaube wirklich, wenn man sie fragen würde, worauf sie am meisten stolz sind, würde Wrexham ganz oben auf der Liste stehen, zusammen mit allem, was sie in der Schauspielerei oder im Geschäftsleben erreicht haben. Wenn man etwas, das man nicht vollständig versteht, zu dem macht, was es heute ist, muss man sehr stolz darauf sein. Das ist unglaublich.
„Es ist lächerlich. Das wird es nie wieder geben. Aufstieg aus der Non-League, Aufstieg, Aufstieg und schon jetzt in den Aufstiegsplätzen auf diesem Niveau zu stehen, ist unglaublich. Vor ein oder zwei Jahren habe ich gesagt, dass ich dachte, sie würden innerhalb von drei, vier oder fünf Jahren in der Premier League spielen. Der Aufstieg aus der Championship ist eine große Herausforderung – es ist eine harte, wettbewerbsintensive Liga, in der viel Geld im Spiel ist. Aber sie haben es richtig gemacht – sie haben dem Trainer die Macht gegeben, die Spieler zu holen, die er will, um zu verstehen, wer sie sind.“
Auf der Suche nach intelligenteren Fußballwetten? Holen Sie sich Expertenvorschauen, datengestützte Vorhersagen und gewinnbringende Einblicke mit GOAL Tips auf Telegram. Treten Sie jetzt unserer wachsenden Community bei!
Reynolds und Mac blicken in die Zukunft
Reynolds und Mac blicken in die Zukunft und sagen, dass Erfolg nicht nur an den Erfolgen der Mannschaft auf dem Spielfeld gemessen wird. Mac sagte gegenüber The Athletic: „Wir wollen Menschen anziehen, die dann in Wrexham bleiben, um den künstlerischen Geist zu übernehmen und sich dafür einzusetzen, mit Hilfe von Kunst und Wirtschaft etwas in der Stadt aufzubauen. Das scheint ein nachhaltiges Modell zu sein, das aus makroökonomischer Sicht hilfreich sein könnte. Von Anfang an haben wir gesagt, dass wir ein nachhaltiges Modell aufbauen wollen. Wenn man sich die aktuelle wirtschaftliche Lage des Vereins ansieht, ist diese aufgrund der Umstände, wie wir hierher gekommen sind, nicht nachhaltig. Aber das liegt nur daran, dass die Infrastruktur seit Generationen nicht vorhanden ist. Wir versuchen also, die Samen zu säen, damit wir jetzt erfolgreich sein können, aber in 50 oder 100 Jahren werden diese Samen zu Bäumen und zu einem vollständig nachhaltigen Modell. Möchte ich kommen und sehen, wie wir die Premier League gewinnen? Ja. Möchte ich die Champions League gewinnen? Ja. Aber wenn Wrexham als Stadt erfolglos ist, während wir florieren, haben wir versagt.“
- Getty Images Sport
Als nächstes steht für Wrexham der FA Cup auf dem Programm.
Wrexham liegt derzeit nach 31 Spielen auf dem letzten Play-off-Platz in der Championship und hofft, diesen Platz bis zum Ende der Saison halten zu können. Der Fokus wird sich nun jedoch auf den FA Cup und das Spiel der vierten Runde gegen Ipswich Town am Freitagabend verlagern. Vier Tage später kehrt Wrexham dann mit einem wichtigen Spiel gegen Bristol City in die Championship zurück. Wrexham liegt in der Tabelle nur einen Punkt und zwei Plätze vor den Robins.
Automatisch übersetzt von GOAL-e
Werbung