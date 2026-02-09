„Das wird nie wieder vorkommen“ – Ryan Reynolds und Rob Mac werden von Ben Foster für ihren „absurden“ Einfluss in Wrexham gefeiert, während die Eigentümer ihr Jubiläum feiern.

Foster kehrte 2023 aus dem Ruhestand zurück, um für den Verein zu spielen, und verhalf ihm zum Aufstieg in die English Football League. Er hat nun betont, wie beeindruckend der Aufstieg des Vereins war, und erklärte gegenüber der Press Association: „Bei Salford City haben Sie Fußballer an der Spitze, die schon alles erlebt haben. Sie wissen, wie Fußballvereine funktionieren, und manchmal führt das zu einer Mentalität, die verhindert, dass etwas funktioniert. Birmingham hat sehr wohlhabende Eigentümer, aber Wrexham ist anders. Rob und Ryan wussten nicht wirklich, was sie taten, als sie einen Fußballverein übernahmen. Sie investierten Geld, aber sie investierten auch ihre eigene Energie. Sie haben ihr persönliches Interesse und ihre Energie auf eine Weise eingebracht, wie man es selten sieht. Ich glaube wirklich, wenn man sie fragen würde, worauf sie am meisten stolz sind, würde Wrexham ganz oben auf der Liste stehen, zusammen mit allem, was sie in der Schauspielerei oder im Geschäftsleben erreicht haben. Wenn man etwas, das man nicht vollständig versteht, zu dem macht, was es heute ist, muss man sehr stolz darauf sein. Das ist unglaublich.

„Es ist lächerlich. Das wird es nie wieder geben. Aufstieg aus der Non-League, Aufstieg, Aufstieg und schon jetzt in den Aufstiegsplätzen auf diesem Niveau zu stehen, ist unglaublich. Vor ein oder zwei Jahren habe ich gesagt, dass ich dachte, sie würden innerhalb von drei, vier oder fünf Jahren in der Premier League spielen. Der Aufstieg aus der Championship ist eine große Herausforderung – es ist eine harte, wettbewerbsintensive Liga, in der viel Geld im Spiel ist. Aber sie haben es richtig gemacht – sie haben dem Trainer die Macht gegeben, die Spieler zu holen, die er will, um zu verstehen, wer sie sind.“

Auf der Suche nach intelligenteren Fußballwetten? Holen Sie sich Expertenvorschauen, datengestützte Vorhersagen und gewinnbringende Einblicke mit GOAL Tips auf Telegram. Treten Sie jetzt unserer wachsenden Community bei!