Der Ex-Profi glaubt, dass das Niveau bei der Endrunde in Nordamerika wegen des aufgeblähten Kalenders nicht besonders hoch sein wird.

Toni Kroos kann der reformierten und aufgeblähten Klub-WM nichts abgewinnen. "Ich schalte nicht ein", kündigte der im Sommer zurückgetretene Weltmeister von 2014 in der jüngsten Folge seines Podcasts Einfach mal Luppen an und übte angesichts der steigenden Belastung für die Spieler deutliche Kritik am Weltverband FIFA: "Man muss irgendwann mal aufwachen und ein bisschen an die Spieler und ein ganz kleines bisschen weniger ans Geld denken."