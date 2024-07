Dani Olmo bestätigt, dass es in seinem Vertrag eine Klausel gibt - und dass die Top-Klubs Interesse an ihm zeigen.

Dani Olmo von RB Leipzig hat über seine sportliche Zukunft gesprochen. Bei den Sachsen besitzt der 26-Jährige eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro in seinem Vertrag, die am 20. Juli ausläuft.