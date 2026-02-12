"Das war zwar im Scherz gemeint, aber das ist wirklich so": Eine kühne Prognose zu Luis Diaz trifft beim FC Bayern ein

Tore von Kane sind längst Münchner Alltag. Bei Diaz war das einst nicht der Fall, umso bemerkenswerter ist sein aktueller Lauf. Beim 2:2 gegen den Hamburger SV vor eineinhalb Wochen brachte er den FC Bayern zwischenzeitlich in Führung. Beim 5:1 gegen die TSG Hoffenheim am Samstag erzielte er einen Dreierpack und legte zur Krönung die anderen beiden Treffer auf. Gegen Leipzig traf er somit im dritten Spiel hintereinander.

Herbert Hainer dachte wegen dieser kleinen Serie an einen flotten Spruch bei der Wiesn. "Ich kann mich erinnern, dass ich beim Oktoberfest gesagt habe, dass wir unschlagbar sind, wenn Luis Diaz noch Tore schießt", erzählte der Präsident des FC Bayern und ergänzte: "Das war zwar im Scherz gemeint, aber das ist wirklich so."

Zur Erinnerung: Aufgrund seines Arbeitseifers überzeugte Diaz zwar seit seiner Ankunft in München, dazu verzeichnete er auch immer wieder Tore und Assists. Gleichzeitig vergab er aber in höchster Regelmäßigkeit Gelegenheiten für viel mehr Tore. Just vor dem traditionellen Oktoberfest-Besuch glänzte der 29-jährige Linksaußen aus Kolumbien dann mit einem Doppelpack gegen Eintracht Frankfurt, woraufhin Hainer tönte: "Wenn Luis Diaz jetzt noch Tore schießt, sind wir nicht mehr zu schlagen."