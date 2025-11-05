"Das war eine neue Dimension von Fußball!" Selbst der Chefkritiker staunt über den FC Bayern

"Das war eine neue Dimension von Fußball", schwärmte Chefkritiker Matthias Sammer bei Prime vom 2:1 (2:0) der Münchner. Mats Hummels pflichtete bei: "Es war herrlich mitanzusehen."

Der frühere Europameister Sammer war regelrecht "bewegt, weil es eine deutsche Mannschaft ist - mit deutschen Tugenden, auch wenn das nach 1888 klingt. Es gibt 1000 Elemente, warum sie es gut machen, aber runtergebrochen: Bei Bayern macht jeder mit! Ein wunderbares Beispiel für unseren Nachwuchs. Das ist die Benchmark für viele Konstellationen in unserem Fußball. Die anderen sollten sich daran orientieren."