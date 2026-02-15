Der Vertrag von Harry Maguire bei Manchester United endet am Saisonende. Ob der 32-Jährige bleibt oder geht, ist noch unklar. Doch offenbar gibt es einige, die eine Verlängerung unterstützen.
"Das wäre verrückt": Spieler von Manchester United sprechen sich offenbar für Vertragsentscheidung bei Top-Star aus
Laut einem Bericht der englischen Boulevardzeitung The Sun hat die Mannschaft von Man United ihre Meinung zu Maguire "deutlich gemacht" und möchte, dass der erfahrene Innenverteidiger beim Verein bleibt.
Eine namentlich nicht genannte Quelle berichtete The Sun über die Stimmung in der Umkleidekabine von United gegenüber Maguire: "Die Spieler halten es für verrückt, wenn ihm kein neuer Vertrag angeboten wird. Harry hat bei United viele Höhen und Tiefen durchgemacht, aber er hat all das überstanden und spielt wirklich gut."
Und weiter: "Er wird in der Umkleidekabine sehr respektiert und gibt viel Wissen an einige der jüngeren Spieler wie Ayden Heaven und Leny Yoro weiter. Alle mögen und respektieren ihn und die Mehrheit der Spieler möchte, dass der Verein ihm einen Vertrag anbietet."
- Getty Images Sport
Maguires turbulente Zeit im Old Trafford
Maguire verdient derzeit angeblich knapp 220.000 Euro pro Woche. Nachdem er für Leicester City und bei der Weltmeisterschaft 2018 mit England geglänzt hatte, verdiente sich Maguire seinen rekordverdächtigen Wechsel ins Old Trafford, wohin er 2019 für 87 Millionen Euro gekommen war.
2020 wurde er von Ole Gunnar Solskjaer zum Kapitän ernannt, 2023 wurde ihm diese Funktion jedoch von Erik ten Hag wieder entzogen. Maguire stand oft wegen schwacher Leistungen in der Kritik und mehrfach kurz davor, den Verein zu verlassen.
Aber Maguires Rückkehr zu alter Form und seine anhaltende Bedeutung hinter den Kulissen sind ein starkes Vorbild für die weniger erfahrenen Mitglieder der Mannschaft. Zuletzt wurde Maguire beim 3:2-Auswärtssieg von United gegen Tabellenführer Arsenal in der Premier League zum Spieler des Spiels gewählt und bildet nach seiner Rückkehr von einer Oberschenkelverletzung unter Michael Carrick ein starkes Duo mit Lisandro Martinez in der Verteidigung.
Maguire vor Verlängerung bei ManUnited?
Erst kürzlich hieß es in der Daily Mail, es werde "immer wahrscheinlicher", dass Maguire einen neuen Vertrag bekomme. Maguire hat in allen Wettbewerben 260 Einsätze für den Verein absolviert und den Carabao Cup 2022/23 sowie den FA Cup 2023/24 gewonnen.
Der Innenverteidiger kann aktuell bereits mit Teams aus ganz Europa über mögliche neue Verträge verhandeln. Der italienische Spitzenklub AC Mailand soll während der Transferperiode im Januar Kontakt zu United aufgenommen haben. Auch Al-Qadsiah aus der saudischen Pro League, der von Brendan Rodgers trainiert wird, soll Interesse bekundet haben.
Harry Maguire: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Pflichtspiele: 15
- Tore: 2
- Vorlagen: 1
Häufig gestellte Fragen
Der Verein wurde 1878 als Newton Heath LYR Football Club gegründet und 1902 in Manchester United umbenannt.
Manchester United gehört mehrheitlich der Glazer-Familie. Zusätzlich ist Sir Jim Ratcliffe mit seiner INEOS-Gruppe als Minderheitseigentümer eingestiegen und verantwortet den sportlichen Bereich des Klubs.
Das Stadion von Manchester United wird Old Trafford genannt.
In das Stadion von Manchester United passen rund 74.300 Zuschauer. Das Old Trafford ist damit eines der größten Fußballstadien in England.
Manchester United hat in seiner Vereinsgeschichte insgesamt 70 Titel gesammelt und zählt damit zu den erfolgreichsten Fußballklubs der Welt. International gewann der Klub zweimal die Champions League sowie einmal den Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen unter anderem ein Europa-League-Titel, ein Triumph im Europapokal der Pokalsieger, ein UEFA-Supercup, der Weltpokalsieg sowie der Gewinn der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
Manchester United hat 20 nationale Meisterschaften gewonnen.
Ryan Giggs ist mit 963 Pflichtspielen Rekordspieler von Manchester United.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Manchester United ist Wayne Rooney. Er erzielte 253 Pflichtspieltore für den Klub und löste damit 2017 den langjährigen Rekord von Bobby Charlton ab.
Bei Manchester United haben bereits einige Stars gespielt, wie z.B.: George Best, Bobby Charlton, Ryan Giggs, Paul Scholes, Eric Cantona, Roy Keane, Peter Schmeichel, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, David Beckham, Rio Ferdinand oder Zlatan Ibrahimovic.
Manchester United hatte im Laufe seiner Geschichte sehr prägende und berühmte Trainer. Der erfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte ist Sir Alex Ferguson, der von 1986 bis 2013 im Amt war und sämtliche Titel gewinnen konnte. Außerdem waren Trainer für Jose Mourinho oder Louis Van Gaal Trainer von Manchester United.
Der Spitzname von Manchester United lautet "Red Devils". Oft wird der Klub auch einfach "United" genannt.