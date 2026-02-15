"Das wäre verrückt": Spieler von Manchester United sprechen sich offenbar für Vertragsentscheidung bei Top-Star aus

Laut einem Bericht der englischen Boulevardzeitung The Sun hat die Mannschaft von Man United ihre Meinung zu Maguire "deutlich gemacht" und möchte, dass der erfahrene Innenverteidiger beim Verein bleibt.

Eine namentlich nicht genannte Quelle berichtete The Sun über die Stimmung in der Umkleidekabine von United gegenüber Maguire: "Die Spieler halten es für verrückt, wenn ihm kein neuer Vertrag angeboten wird. Harry hat bei United viele Höhen und Tiefen durchgemacht, aber er hat all das überstanden und spielt wirklich gut."

Und weiter: "Er wird in der Umkleidekabine sehr respektiert und gibt viel Wissen an einige der jüngeren Spieler wie Ayden Heaven und Leny Yoro weiter. Alle mögen und respektieren ihn und die Mehrheit der Spieler möchte, dass der Verein ihm einen Vertrag anbietet."