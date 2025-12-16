"Das wäre so ein Idealplan für uns": Jamal Musiala steht vor Comeback beim FC Bayern München

Im Januar soll der 22-Jährige "dann wahrscheinlich wieder seine ersten Minuten von Anfang an machen. Das wäre so ein Idealplan für uns", hatte Bayern-Trainer Vincent Kompany zuletzt betont.

Nach Hiroki Ito hatte zuletzt bereits der zweite von drei Langzeitverletzten, Alphonso Davies, sein Comeback in einem Pflichtspiel gegeben. Im letzten Spiel des Jahres sind die Münchner am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Heidenheim zu Gast, ihr erstes Pflichtspiel im neuen Jahr bestreiten die Bayern am 11. Januar gegen den VfL Wolfsburg.