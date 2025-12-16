Das Comeback von Jamal Musiala beim FC Bayern rückt immer näher. Wie der Rekordmeister am Dienstag mitteilte, konnte der Nationalspieler erstmals seit seiner schweren Verletzung im vergangenen Juli wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren.
"Das wäre so ein Idealplan für uns": Jamal Musiala steht vor Comeback beim FC Bayern München
Musiala erlitt Horrorverletzung bei der Klub-WM
Musiala habe am Aufwärmen und "einigen Passübungen" teilgenommen und anschließend sein individuelles Training fortgesetzt.
Musiala hatte sich am 5. Juli bei der Klub-WM im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain eine Sprunggelenksluxation sowie eine Fraktur des Wadenbeins zugezogen.
Jamal Musiala: Startelf-Comeback im Januar?
Im Januar soll der 22-Jährige "dann wahrscheinlich wieder seine ersten Minuten von Anfang an machen. Das wäre so ein Idealplan für uns", hatte Bayern-Trainer Vincent Kompany zuletzt betont.
Nach Hiroki Ito hatte zuletzt bereits der zweite von drei Langzeitverletzten, Alphonso Davies, sein Comeback in einem Pflichtspiel gegeben. Im letzten Spiel des Jahres sind die Münchner am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Heidenheim zu Gast, ihr erstes Pflichtspiel im neuen Jahr bestreiten die Bayern am 11. Januar gegen den VfL Wolfsburg.