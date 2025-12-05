"Das wäre schon ein Bonus für uns": Vincent Kompany nennt konkretes Spiel für das Comeback von Alphonso Davies beim FC Bayern

"Wir haben im Kopf, dass er gegen Mainz zum ersten Mal, wenn alles klappt, Einsatzminuten bekommen kann", sagte Kompany. "Das wäre schon ein Bonus für uns. Ich möchte es auch lieber heute oder morgen versuchen. Aber wir haben bis jetzt Geduld gehabt. Es bringt nichts, wenn wir jetzt ganz schnell pushen."

Davies hatte sich Ende März bei einem Einsatz für die kanadische Nationalmannschaft einen Kreuzbandriss zugezogen. Während der langen Ausfallzeit habe ihn Kompany "mental sehr stark" erlebt. "Am Anfang hat er wie jeder Spieler ein bisschen Zeit gebraucht, um neue Motivation zu finden. Man muss immer den Gedanken haben, wie man aus einer Verletzung stärker zurückkommen kann. Das ist nicht einfach. Irgendwann muss man seine Motivation finden. Mein Gefühl ist, dass er besser zurückkommt aus dieser Verletzung."