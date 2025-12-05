"Alphonso ist sehr knapp dran. Noch nicht für morgen, aber hoffentlich für die nächste Woche. Es sieht gut aus", sagte Kompany bei der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag. Demnach könnte Davies schon am Dienstag in der Champions League gegen Sporting Lissabon erstmals wieder im Kader stehen - und dann am darauffolgenden Samstag gegen den FSV Mainz 05 sein Comeback feiern.
"Das wäre schon ein Bonus für uns": Vincent Kompany nennt konkretes Spiel für das Comeback von Alphonso Davies beim FC Bayern
"Wir haben im Kopf, dass er gegen Mainz zum ersten Mal, wenn alles klappt, Einsatzminuten bekommen kann", sagte Kompany. "Das wäre schon ein Bonus für uns. Ich möchte es auch lieber heute oder morgen versuchen. Aber wir haben bis jetzt Geduld gehabt. Es bringt nichts, wenn wir jetzt ganz schnell pushen."
Davies hatte sich Ende März bei einem Einsatz für die kanadische Nationalmannschaft einen Kreuzbandriss zugezogen. Während der langen Ausfallzeit habe ihn Kompany "mental sehr stark" erlebt. "Am Anfang hat er wie jeder Spieler ein bisschen Zeit gebraucht, um neue Motivation zu finden. Man muss immer den Gedanken haben, wie man aus einer Verletzung stärker zurückkommen kann. Das ist nicht einfach. Irgendwann muss man seine Motivation finden. Mein Gefühl ist, dass er besser zurückkommt aus dieser Verletzung."
Jamal Musiala wird wohl doch erst im neuen Jahr sein Comeback feiern.
Davies wäre der zweite Münchner Langzeitverletzte, der sein Comeback feiert. Hiroki Ito wurde nach auskuriertem Mittelfußbruch zuletzt in der Bundesliga gegen den SC Freiburg und im DFB-Pokal gegen Union Berlin eingewechselt.
Jamal Musiala (Wadenbeinbruch) wird entgegen anderer Prognosen doch erst im neuen Jahr zurückerwartet. Anfang November hatte Sportvorstand Max Eberl noch auf ein Comeback im Dezember gehofft. Kompany sagte nun: "Wenn er vor Weihnachten noch ein paar Mal trainieren kann, sind wir sehr zufrieden. Dann kann 2026 sein Jahr werden."
Entwarnung gab Kompany unterdessen bei Aleksandar Pavlovic, der gegen Union mit muskulären Problemen im Oberschenkel ausgewechselt worden war. Einen möglichen Einsatz gegen Stuttgart ließ er aber offen. Statt Pavlovic konnte auf der Doppelsechs an Joshua Kimmichs Seite Leon Goretzka oder Tom Bischof beginnen.
FC Bayern: Die Spiele bis Weihnachten
- Samstag, 6. Dezember: VfB Stuttgart - FC Bayern (Bundesliga)
- Dienstag, 9. Dezember: FC Bayern - Sporting Lissabon (Champions League)
- Sonntag, 14. Dezember: FC Bayern - 1. FSV Mainz 05 (Bundesliga)
- Sonntag, 21. Dezember: 1. FC Heidenheim - FC Bayern (Bundesliga)