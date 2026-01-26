20 Pflichtspiele des FC Chelsea verpasste Cole Palmer bislang in der laufenden Saison. Möglicherweise könnte gar nicht mehr so viele für die Blues dazukommen, wenn man einem Bericht von der Insel glaubt.
Das wäre eine Sensation! Kommt es beim FC Chelsea im Sommer zu einem Transferhammer?
Informationen der Boulevardzeitung The Sun zufolge ist Palmer offen für einen Wechsel zu Manchester United, weil er zweieinhalb Jahre nach seinem Wechsel von Manchester City zu Chelsea in London unzufrieden ist. Hintergrund dafür soll sein, dass der 23-Jährige seine Freunde aus seiner Heimatstadt vermisst. Es heißt, der aus Manchester stammende Palmer würde jedes Interesse von United, das er als Junge unterstützt hat, begrüßen.
Palmer: Schneller Abgang nach Brentford-Spiel
Palmer weigerte sich am vergangenen Wochenende beim 2:0 gegen Brentford, sein spätes Elfmetertor zu feiern und begab sich nach Spielende schnell in den Tunnel. Der neue Chelsea-Trainer Liam Rosenior ist jedoch davon überzeugt, dass Palmer lediglich aufgrund seiner anhaltenden Verletzungsprobleme frustriert ist.
"Ich habe mich mehrfach mit Cole unterhalten und er scheint sehr, sehr glücklich zu sein, hier zu sein. Er ist ein wichtiger Teil unserer langfristigen Pläne und ein herausragender Spieler", sagte der Coach. "Jeder Spieler durchlebt in seiner Karriere schwierige Momente, was Verletzungen angeht. Gegen Brentford gab es Frustration - nicht, weil er hier nicht glücklich ist, sondern weil er wegen Schmerzen nicht auf dem Niveau spielen konnte, das er sich gewünscht hatte.
"Würde ich gegen keinen anderen Spieler der Welt eintauschen"
Rosenior ließ Palmer wegen einer Oberschenkelverletzung beim Champions-League-Sieg gegen Pafos in der vergangenen Woche nicht spielen, weiß aber, wie wichtig seine Nummer 10 für die Erfolgshoffnungen der Blues in dieser Saison ist. "Einen voll fitten Cole, der in Topform ist, würde ich gegen keinen anderen Spieler der Welt in seiner Position eintauschen. Meine Aufgabe ist es, ihn zu unterstützen. Wir müssen dafür sorgen, dass er sich nicht frustriert fühlt. Es ist gut, dass er frustriert ist, denn er möchte für den Verein gute Leistungen bringen", führte Rosenior weiter aus.
Palmer kommt erst auf 13 Einsätze
Palmer wechselte im Sommer 2023 von ManCity zu Chelsea - und dieser Transfer zahlte sich für den Engländer zunächst voll aus. Bei City holte er zwar die Titel in der Premier League, dem FA-Cup und der Champions League, aber unter Trainer Pep Guardiola war er nie Stammspieler.
In seiner ersten Saison bei Chelsea erzielte er sofort 25 Tore, feierte sein Debüt in der englischen Nationalmannschaft und wurde zum PFA Young Player of the Year gekürt. 2025 feierte er mit dem Team die Titel in der Europa Conference League und bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft, als im Finale ein überraschend deutlicher Sieg gegen Paris Saint-Germain gelang.
In der laufenden Spielzeit kommt er nicht mehr ganz an seinen Tor-Output heran. Nach 13 Partien stehen fünf Treffer zu Buche. Leistenprobleme, ein Zehenbruch sowie eine Blessur des Oberschenkels bremsten Palmer aus.
Die Leistungsdaten von Cole Palmer in der Saison 25/26
- Spiele: 14
- Spielminuten: 849
- Tore: 5
- Assists: 0