Das wäre eine Sensation! Kommt es beim FC Chelsea im Sommer zu einem Transferhammer?

Palmer weigerte sich am vergangenen Wochenende beim 2:0 gegen Brentford, sein spätes Elfmetertor zu feiern und begab sich nach Spielende schnell in den Tunnel. Der neue Chelsea-Trainer Liam Rosenior ist jedoch davon überzeugt, dass Palmer lediglich aufgrund seiner anhaltenden Verletzungsprobleme frustriert ist.

"Ich habe mich mehrfach mit Cole unterhalten und er scheint sehr, sehr glücklich zu sein, hier zu sein. Er ist ein wichtiger Teil unserer langfristigen Pläne und ein herausragender Spieler", sagte der Coach. "Jeder Spieler durchlebt in seiner Karriere schwierige Momente, was Verletzungen angeht. Gegen Brentford gab es Frustration - nicht, weil er hier nicht glücklich ist, sondern weil er wegen Schmerzen nicht auf dem Niveau spielen konnte, das er sich gewünscht hatte.