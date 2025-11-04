Das wäre eine Sensation gewesen: Mats Hummels wäre nach dem BVB-Aus beinahe bei der besten Mannschaft Europas gelandet

"Im Nachgang" zu seinem Treffer für Borussia Dortmund im Halbfinal-Rückspiel der Königsklasse 2024 bei PSG (1:0) habe es "gegen Ende der Transferperiode Interesse von beiden Seiten" und auch Gespräche gegeben, verriet Hummels am Dienstag bei Prime.

Der heute 36-Jährige war damals nach seinem Abschied vom BVB vereinslos. Sein Wechsel nach Paris sei letztlich "daran gescheitert, dass eine Personalie im Kader sich hätte noch verändern müssen, die sich nicht mehr verändert hat. Dann wäre es trotzdem fast noch passiert. Aber schlussendlich bin ich nicht hier gelandet", berichtete Hummels im Vorfeld des Spiels des FC Bayern beim Titelverteidiger.