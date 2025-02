United hätte einst Bellingham und Haaland haben können, doch die Red Devils gingen leer aus. Ex-Trainer Solskjaer erzählt, wie es dazu kam.

Ole-Gunnar Solskjaer war Spieler und Trainer bei Manchester United. In einem Podcast erzählte der Norweger nun die Geschichte, wie sich die Red Devils mit Jude Bellingham und Erling Haaland gleich zwei Jahrhunderttalente entgehen ließen - und was er damit zu tun hatte. Dabei verriet Solskjaer, dass er den verpassten Transfer von Bellingham in seiner Amtszeit am meisten bedaure.