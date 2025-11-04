Das wäre ein absoluter Hammer! Leroy Sane stellt spektakuläre Rückkehr nach Deutschland in Aussicht

"Das war immer ein tolles Gefühl, in dem Stadion vor den Fans Fußball spielen zu dürfen. Ich glaube, das wäre eine tolle Story, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich werde erst 30!", sagte der Offensivspieler des türkischen Erstligisten Galatasaray Istanbul im kicker-Interview.

Sane war 2016 von den Königsblauen für über 50 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt. "Ich hatte dort eine großartige Zeit. Deshalb bin ich grundsätzlich offen für alles. Das wäre natürlich eine schöne Geschichte. Mal sehen, wohin mein Weg mich führt. Wenn sich irgendwann eine Möglichkeit ergibt, wäre ich sicher offen dafür", ergänzte Sane im Gespräch mit Sky.