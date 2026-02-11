AFP
Das „unglaubliche“ Tor von ManUtd-Stürmer Benjamin Sesko gegen West Ham ist „keine Überraschung“, sagt Michael Carrick.
Spätes Drama sichert Carrick ungeschlagenen Start
United schien auf eine schmerzhafte Niederlage gegen den vom Abstieg bedrohten West Ham zuzusteuern, bis Sesko in der Nachspielzeit einen magischen Moment hervorbrachte. Die Red Devils hatten Mühe, die entschlossene Abwehr der Hammers zu knacken, nachdem sie zu Beginn der zweiten Halbzeit durch einen Treffer von Tomas Soucek in Rückstand geraten waren.
Als die Uhr bereits über die 95. Minute hinauslief und United vor der ersten Niederlage unter dem Interimstrainer stand, nahm Sesko eine Flanke an und schoss den Ball aus spitzem Winkel mit einem technisch schwierigen Abschluss am Torwart vorbei ins Netz. Das Tor sicherte United einen wichtigen Punkt, wodurch der Verein weiterhin auf dem vierten Platz der Premier League bleibt und Carrick seine Ungeschlagenheit behält, auch wenn die beeindruckende Serie von vier Siegen in Folge damit beendet ist.
Carrick ist von Sesko's Magie nicht überrascht
Nach dem Spiel hob Carrick sofort die immense technische Schwierigkeit des Ausgleichstreffers hervor und betonte, dass Sesko für solche Schüsse im Verein bekannt ist. Der Trainer betonte, dass der Abschluss zwar spektakulär war, aber genau das war, was er von dem Stürmer erwartet.
„Es ist ein unglaublicher Abschluss aus diesem Winkel, den Ball so zu platzieren, ihn aufs Tor zu bringen und zu verwandeln – das ist ein großartiges Tor“, sagte Carrick gegenüber den Reportern. „Ben ist dazu in der Lage. Er hat das schon oft gezeigt. Es ist nicht so, dass er plötzlich auf der Bildfläche erschienen ist. Er hat es schon immer getan und bewiesen, dass er auch Tore schießen kann. Das hat er auch im Training für uns gezeigt.
„Um ehrlich zu sein, ist das keine Überraschung. Ich denke, das ist seine Stärke, darin ist er gut.“
Die richtige Balance im Angriff finden
Sesko stand im London Stadium nicht in der Startelf, da Carrick sich dafür entschied, an der Offensivstrategie festzuhalten, die vor dem Dienstagabend vier Siege in Folge gebracht hatte. Die Entscheidung, einen Torjäger von Seskos Kaliber auf der Bank zu lassen, ist immer ein Risiko, aber Carrick erklärte, dass angesichts der hohen Belastung in letzter Zeit die Rotation im Kader von entscheidender Bedeutung sei.
„Es geht immer um die Balance. Die Jungs, die gespielt haben, haben fantastische Arbeit geleistet“, sagte Carrick zu seiner Auswahl. „Ben arbeitet hart, er ist in einer guten Verfassung und bereit, weiterzumachen. Als er auf den Platz kam, hat er auf jeden Fall einen großen Unterschied gemacht.“
Ein „großer Moment“ für das Selbstvertrauen des Stürmers
Das Tor gegen West Ham folgt auf eine positive Serie für Sesko, und Carrick glaubt, dass sich das Momentum nun zugunsten des Stürmers verschiebt. Tore schaffen Selbstvertrauen, und der Trainer deutete an, dass Seskos jüngste Beiträge eine Grundlage dafür schaffen, dass er in der letzten Saisonphase einen großen Einfluss haben wird.
„Das letzte Tor wird ihm sehr gut getan haben“, bemerkte Carrick. „Heute Abend war es aufgrund der Emotionen im Spiel etwas anders, aber es war sicherlich ein wichtiger und großer Moment für ihn und uns.“
Durch dieses Ergebnis bleibt West Ham in der Abstiegszone, während United den vierten Platz behauptet und nur zwei Punkte hinter Aston Villa auf Platz drei liegt.
