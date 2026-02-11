Das „unglaubliche“ Tor von ManUtd-Stürmer Benjamin Sesko gegen West Ham ist „keine Überraschung“, sagt Michael Carrick.

Nach dem Spiel hob Carrick sofort die immense technische Schwierigkeit des Ausgleichstreffers hervor und betonte, dass Sesko für solche Schüsse im Verein bekannt ist. Der Trainer betonte, dass der Abschluss zwar spektakulär war, aber genau das war, was er von dem Stürmer erwartet.

„Es ist ein unglaublicher Abschluss aus diesem Winkel, den Ball so zu platzieren, ihn aufs Tor zu bringen und zu verwandeln – das ist ein großartiges Tor“, sagte Carrick gegenüber den Reportern. „Ben ist dazu in der Lage. Er hat das schon oft gezeigt. Es ist nicht so, dass er plötzlich auf der Bildfläche erschienen ist. Er hat es schon immer getan und bewiesen, dass er auch Tore schießen kann. Das hat er auch im Training für uns gezeigt.

„Um ehrlich zu sein, ist das keine Überraschung. Ich denke, das ist seine Stärke, darin ist er gut.“

