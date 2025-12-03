"Das tun sie normalerweise auch": ManCity-Stürmer Erling Haaland teilt nach geschichtsträchtigem Rekord gegen Kritiker aus

Der norwegische Angreifer erzielte im erst 111. Spiel seinen 100. Treffer in der Premier League und löste damit Alan Shearer (124 Spiele) ab. "Ich wusste von dem Rekord, das war mein Ziel. Ich versuche, der Mannschaft mit meinen Toren zu helfen, das ist meine Aufgabe", sagte Haaland im Anschluss an das turbulente 5:4 beim FC Fulham.

"Das ist großartig und ich bin wirklich stolz", sagte Haaland zur neuen Bestmarke: "Natürlich ist das eine riesige Sache. Es ist schön, zum 100er-Klub zu gehören."

Zuletzt hatte der 25-Jährige drei Spiele in Folge nicht getroffen - und sich bereits leise Kritik gefallen lassen müssen. "Als Stürmer bei ManCity sollte man großartige Zahlen vorweisen können", sagte er: "Das ist meine Aufgabe, die Leute sollen mich kritisieren, wenn ich das nicht tue, und das tun sie normalerweise auch. Ich sollte liefern."