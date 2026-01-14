Das Timing könnte nicht schlechter sein! Winter-Neuzugang von Eintracht Frankfurt hat sich wohl schwer verletzt

Wie Sky berichtet, hat sich Ebnoutalib einen Innenbandriss zugezogen. Zuvor hatte es sogar Spekulationen gegeben, dass die Möglichkeit eines Kreuzbandrisses bestünde. Die Verantwortlichen der SGE hätten sich demnach große Sorgen gemacht, dass er sogar für mehrere Monate ausfallen könnte.

Bereits unmittelbar nach dem Abpfiff hatte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller die Befürchtung einer schwereren Verletzung geäußert: "Bei Younes Ebnoutalib sieht es nicht ganz so gut aus. Er hat einen Schlag auf Oberschenkel und Knie abbekommen und ist weggeknickt. Das ist eine Pille, die wir auch noch schlucken müssen."

Noch für den heutigen Mittwoch ist eine MRT-Untersuchung angesetzt, erst dann herrsche Gewissheit. Im Falle eines längeren Ausfalls müsste die SGE wohl noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden - zuletzt kursierten mit William Osula (22, Newcastle United), Sidiki Cherif (19, SCO Angers) und George Ilenikhena (19, AS Monaco) drei Namen um die Eintracht.