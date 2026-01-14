Bitte Nachrichten für Eintracht Frankfurt: Der erst kürzlich verpflichtete Younes Ebnoutalib wird der SGE voraussichtlich lange fehlen. Der 22-jährige Winter-Neuzugang der Hessen hatte bei der 2:3-Niederlage gegen den VfB Stuttgart am Dienstagabend einen Schlag abbekommen und musste das Feld nach gerade einmal 20 Minuten verletzungsbedingt verlassen.
Das Timing könnte nicht schlechter sein! Winter-Neuzugang von Eintracht Frankfurt hat sich wohl schwer verletzt
Wie Sky berichtet, hat sich Ebnoutalib einen Innenbandriss zugezogen. Zuvor hatte es sogar Spekulationen gegeben, dass die Möglichkeit eines Kreuzbandrisses bestünde. Die Verantwortlichen der SGE hätten sich demnach große Sorgen gemacht, dass er sogar für mehrere Monate ausfallen könnte.
Bereits unmittelbar nach dem Abpfiff hatte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller die Befürchtung einer schwereren Verletzung geäußert: "Bei Younes Ebnoutalib sieht es nicht ganz so gut aus. Er hat einen Schlag auf Oberschenkel und Knie abbekommen und ist weggeknickt. Das ist eine Pille, die wir auch noch schlucken müssen."
Noch für den heutigen Mittwoch ist eine MRT-Untersuchung angesetzt, erst dann herrsche Gewissheit. Im Falle eines längeren Ausfalls müsste die SGE wohl noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden - zuletzt kursierten mit William Osula (22, Newcastle United), Sidiki Cherif (19, SCO Angers) und George Ilenikhena (19, AS Monaco) drei Namen um die Eintracht.
Frankfurt hat mit Arnaud Kalimuendo nur einen Mittelstürmer zur Verfügung
Frankfurt verpflichtete Ebnoutalib ursprünglich als Reaktion auf die schwere Verletzung von Stammstürmer Jonathan Burkardt. Der deutsche Nationalspieler hatte sich im November eine Blessur an der Wade zugezogen, noch ist unbekannt, wann er wieder auf dem Platz stehen kann.
Da Routinier Michy Batshuayi ebenfalls verletzt ist, steht den Adlern derzeit mit dem ebenfalls frisch unter Vertrag genommenem Arnaud Kalimuendo (kam per Leihe von Nottingham Forest) lediglich ein gelernter Mittelstürmer zur Verfügung.
Ebnoutalib kam mit den Vorschusslorbeeren einer sehr starken Hinrunde in der 2. Bundesliga beim SV Elversberg. Dort konnte der 22-Jährige in 17 Spielen zwölf Tore erzielen. Am Überwintern des SVE auf dem zweiten Tabellenplatz hatte er entscheidenden Anteil.
Eintracht Frankfurt: Die kommenden Spiele
Datum Gegner 16. Januar, 20.30 Uhr Werder Bremen (Bundesliga) 21. Januar, 18.45 Uhr Qarabag Agdam (Champions League) 24. Januar, 15.30 Uhr TSG Hoffenheim (Bundesliga)