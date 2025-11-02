Nach dem Gala-Auftritt beim 3:1-Sieg von RB Leipzig in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart hat Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann ein Loblied auf RBL-Senkrechtstarter Yan Diomande gesungen.
"Das Talent in seinem Alter - da gibt es im Weltfußball wahrscheinlich keine fünf anderen": Dietmar Hamann ist begeistert von einem Bundesliga-Neuling
WAS WURDE GESAGT?
In seiner Funktion als Experte bei Sky schwärmte Hamann: "Sehr jung, unheimlich schnell, gutes Dribbling und hat wahnsinnige Anlagen. Das ist ein Spieler, der kann überall hingehen. Das Talent in seinem Alter - da gibt es im Weltfußball wahrscheinlich keine fünf anderen."
Lob gab es auch von Leipzigs Kapitän David Raum – und den Gegnern! Raum schilderte nach dem Abpfiff: "Das sind die Tugenden, die wir brauchen von ihm. Er hat die ersten Spiele gezeigt, was er kann, aber nie gescort. Jetzt fängt er an und wir müssen uns langsam in Acht nehmen. Selbst Stuttgart-Spieler sind zu mir gekommen und haben gesagt: 'Das ist ein brutaler Junge.'"
Leipzigs Trainer Ole Werner hob noch eine andere Fähigkeit seines Schützlings hervor: "Er kommt oft an seinen Gegnern vorbei ohne einen Trick, einfach weil er so dynamisch ist. Aber was für mich noch viel wichtiger ist: Er arbeitet für das Team, ist sehr gut im Gegenpressing. Das ist eine Einstellungssache und die zeigt er."
- Getty Images
WAS IST DER HINTERGRUND?
Im Duell mit dem VfB war Diomande am Samstagnachmittag der überragende Spieler. Der 18-Jährige erzwang zunächst das Eigentor von Stuttgarts Innenverteidiger Jeff Chabot zum zwischenzeitlichen 1:0 mit einer scharfen Hereingabe von der linken Seite. Kurz nach Wiederanpfiff stellte Diomande sehenswert auf 2:0: Er vernaschte zwei Gegenspieler und zog dann aus 13 Metern ab. Sein Flachschuss schlug unhaltbar für Alexander Nübel im Kasten der Schwaben ein.
Der Angreifer bestätigte damit seine herausragende Form der letzten Wochen, zuletzt war er auch beim 6:0-Sieg der Leipziger gegen den FC Augsburg der überragende Spieler auf dem Platz.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Diomande sammelt damit weiter fleißig Scorerpunkte. Der Teenager steht mittlerweile bei sechs direkten Torbeteiligungen in zehn Pflichtspielen. Drei Treffer markierte er selber, dazu lieferte der Linksaußen noch drei Vorlagen.
Sein starker Start in Leipzig führte auch zu seiner ersten Berufung für die A-Nationalmannschaft der Elfenbeinküste. Im Oktober absolvierte Diomande seine ersten beiden Länderspiele für die Ivorer.
- getty
DIE TRANSFERGESCHICHTE:
Diomande hat einen durchaus ungewöhnlichen Werdegang hinter sich. Er spielte in mehreren Nachwuchsakademien in den USA. Von der DME Academy ging es Anfang 2025 zu CD Leganes nach Spanien. Dort deutete er sein großes Potenzial an, konnte den LaLiga-Abstieg seines Vereins jedoch nicht verhindern.
Für 20 Millionen Euro Ablöse holte ihn Leipzig im Sommer in die Bundesliga und stattete ihn mit einem bis 2030 gültigen Vertrag aus.
WIE GEHT ES WEITER?
Auch dank Diomande haben die Leipziger den besten Start ihrer Bundesligageschichte hingelegt. Sie belegen aktuell hinter dem souveränen Tabellenführer Bayern München den zweiten Rang. Am kommenden Wochenende treffen die Sachsen auswärts auf 1899 Hoffenheim.