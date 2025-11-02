"Das Talent in seinem Alter - da gibt es im Weltfußball wahrscheinlich keine fünf anderen": Dietmar Hamann ist begeistert von einem Bundesliga-Neuling

In seiner Funktion als Experte bei Sky schwärmte Hamann: "Sehr jung, unheimlich schnell, gutes Dribbling und hat wahnsinnige Anlagen. Das ist ein Spieler, der kann überall hingehen. Das Talent in seinem Alter - da gibt es im Weltfußball wahrscheinlich keine fünf anderen."

Lob gab es auch von Leipzigs Kapitän David Raum – und den Gegnern! Raum schilderte nach dem Abpfiff: "Das sind die Tugenden, die wir brauchen von ihm. Er hat die ersten Spiele gezeigt, was er kann, aber nie gescort. Jetzt fängt er an und wir müssen uns langsam in Acht nehmen. Selbst Stuttgart-Spieler sind zu mir gekommen und haben gesagt: 'Das ist ein brutaler Junge.'"

Leipzigs Trainer Ole Werner hob noch eine andere Fähigkeit seines Schützlings hervor: "Er kommt oft an seinen Gegnern vorbei ohne einen Trick, einfach weil er so dynamisch ist. Aber was für mich noch viel wichtiger ist: Er arbeitet für das Team, ist sehr gut im Gegenpressing. Das ist eine Einstellungssache und die zeigt er."