"Das stimmt": Saudi-arabischer Sportminister lehnte wohl spektakuläres Blitz-Engagement von Lionel Messi ab

Messi war 2023 zu Inter Miami gewechselt, nachdem zuvor über einen Wechsel nach Saudi-Arabien spekuliert worden war. Zuvor spielte der achtmalaige Ballon-d'Or-Gewinner zwei Jahre für Paris Saint-Germain, nachdem er 2021 den FC Barcelona verlassen hatte.

Seit der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo durch Al-Nassr 2023 hat die Saudi Pro League zahlreiche internationale Stars angezogen, darunter Neymar oder Karim Benzema. Die WM 2034 wird in Saudi-Arabien stattfinden.