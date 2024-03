Der Belgier ist in bestechender Form und wird seinem Ruf als Assistkönig gerecht. Nun winkt eine besondere Marke.

Spätestens seit Dienstagabend ist klar, wieso Liverpools Trainer Jürgen Klopp Anfang Januar meinte, wegen Kevin De Bruynes Comeback fange "das ganze Land an zu zittern". Der Mittelfeldspieler ist nach langer Verletzungspause in glänzender Form und unterstrich dies mit vier Torvorlagen beim 6:2-Sieg der Skyblues gegen Luton Town in der fünften Runde des FA Cups. Nun winkt De Bruyne eine Bestmarke, die noch Lionel Messi (38, Inter Miami) hält.