"Das schaffen wir nicht mehr so!" Beim FC Bayern sind besonders zwei Trends überaus bedenklich

Geht es aber um Spielergebnisse, hält Eberl offenbar nichts von Optimismus. "Jeder kommt gegen Mainz in die Allianz Arena und sagt: 'Ich habe 5:0 getippt', 'ich habe 4:0 getippt'", berichtete er anschließend von Gesprächen in den Fluren der Arena. "Das ist das, was ich sehr ungerne höre." Tatsächlich wurden die Optimisten diesmal bitterböse enttäuscht: Der FC Bayern tat sich gegen den Tabellenletzten trotz 85 Prozent Ballbesitz und etlichen Torchancen überraschend schwer. Nur dank eines späten Elfmetertores von Harry Kane reichte es letztlich zu einem 2:2, Lennart Karl hatte den FC Bayern zwischenzeitlich in Führung gebracht.

Einerseits: halb so wild. Weil RB Leipzig verlor und Borussia Dortmund ebenfalls nur unentschieden spielte, baute der FC Bayern die Tabellenführung sogar auf neun Punkte aus. In der Bundesliga sind die Münchner immer noch ungeschlagen. Das Remis gegen Mainz war nach dem 2:2 gegen Union Berlin erst der zweite Punktverlust. Die einzige Pleite der Saison setzte es in der Champions League gegen den FC Arsenal.

Andererseits: Beim FC Bayern verfestigen sich gerade bedenkliche Trends. Leichtigkeit und Frische vom Saisonstart sind dahin. Siege fallen schwerer und kosten mehr Kraft. Lockere Schützenfeste liegen schon länger zurück, stattdessen schleppen sich die Münchner mit Kraftakten Richtung Winterpause. Sie geraten regelmäßig in Rückstand und kassieren viele Gegentore nach Standards. All diese Probleme sprach Joshua Kimmich nach dem Remis gegen Mainz klar an.