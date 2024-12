Den sofortigen Erfolg hat der portugiesische Coach Manchester United nicht gebracht. Die Red Devils stecken weiter in der Krise.

Gary Neville, ehemaliger Star von Manchester United, hat ein ernüchterndes Zwischenfazit nach der Amtsübernahme von Rúben Amorim als Trainer der Red Devils gezogen. Der ehemalige Verteidiger konnte nach der 2:3-Heimniederlage gegen Nottingham Forest am Samstag in der Premier League die vielen Wechsel in der Anfangsformation des Übungsleiters nicht nachvollziehen.