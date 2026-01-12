"Das Projekt ist nach nur wenigen Monaten kläglich gescheitert": Internationale Presse geschockt nach Xabi Alonsos Rauswurf bei Real Madrid

AS: "Die Ära des Professors ist vorbei. Nach 232 Tagen und 34 Spielen ist er nicht mehr Trainer von Real Madrid. Grund dafür sind die Ergebnisse und das Gefühl: Der Verein hatte den Eindruck, dass die Mannschaft trotz der richtigen Einstellung nicht die gewünschte Leistung brachte."

Marca: "Es gab einen vielversprechenden Start, gefolgt von einem allmählichen Vertrauensverlust, der in Dschidda seinen Tiefpunkt erreichte. Der vom Trainer versprochene Rock'n'Roll blieb aus. Dem Team fehlte es fast immer an Elan und Energie, ihre körperliche Verfassung war fragwürdig. Die Uneinigkeit innerhalb der Mannschaft war ein weiterer Faktor, der letztendlich zu Xabis Entlassung beitrug."

El Mundo Deportivo: "Real gibt den Abgang von Xabi Alonso und seinen Nachfolger bekannt. Xabi Alonso durfte nicht einmal eine komplette Saison als Trainer von Real Madrid absolvieren."

Sport: "Nach seiner Ankunft im Sommer mit dem Ziel, den Verein zu revolutionieren und Ancelottis Methoden nach einem enttäuschenden Jahr zu ändern, war Alonso nur sieben Monate im Amt. Seine Amtszeit begann vielversprechend mit seinen ersten Spielen bei der Klub-Weltmeisterschaft, doch seitdem ist er weit hinter den hohen Erwartungen zurückgeblieben."