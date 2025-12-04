Das passierte ihm in 906 Profispielen noch nie! Manuel Neuer erlebt beim FC Bayern ein bitteres Novum

Beim 3:2-Sieg im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Union Berlin kassierte er zwei Elfmetertore durch Union-Spieler Leopold Querfeld. Der 21-jährige Österreicher ist damit in Neuers 906. Profispiel der erste Spieler, der in einem Spiel zwei Elfmeter gegen ihn verwandeln konnte.

Nach einem Handspiel von Jonathan Tah und einem Luftzweikampf von Harry Kane hatte Schiedsrichter Martin Petersen jeweils auf Strafstoß entschieden - beim zweiten Strafstoß sehr zum Unmut von Bayern-Coach Vincent Kompany.