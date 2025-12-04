Mit 39 Jahren hat Manuel Neuer am Mittwochabend eine unerwartete Premiere erlebt.
Das passierte ihm in 906 Profispielen noch nie! Manuel Neuer erlebt beim FC Bayern ein bitteres Novum
Beim 3:2-Sieg im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Union Berlin kassierte er zwei Elfmetertore durch Union-Spieler Leopold Querfeld. Der 21-jährige Österreicher ist damit in Neuers 906. Profispiel der erste Spieler, der in einem Spiel zwei Elfmeter gegen ihn verwandeln konnte.
Nach einem Handspiel von Jonathan Tah und einem Luftzweikampf von Harry Kane hatte Schiedsrichter Martin Petersen jeweils auf Strafstoß entschieden - beim zweiten Strafstoß sehr zum Unmut von Bayern-Coach Vincent Kompany.
Querfeld freut sich über Doppelpack gegen Neuer
Querfeld schoss jeweils flach, Neuer sprang beide Male in die andere Ecke.
"Erstmal ganz großen Respekt an ihn und seine großartige Karriere. Dass man gegen so einen Weltklasse-Torhüter zwei Tore in einem Spiel macht, ist natürlich richtig geil", sagte der Unioner nach Spielende.