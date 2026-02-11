„Das nervt mich wirklich!“ – David Seaman kritisiert Gianluigi Donnarumma für seine übertriebenen Jubelgesten nach Routineparaden bei Man City.

Seaman ist der Meinung, dass der aktuelle Torhüter von Arsenal, Raya, „so konstant“ ist, während die Gunners versuchen, ihren ersten Premier-League-Titel seit 2004 zu gewinnen. Derzeit liegen sie sechs Punkte vor Manchester City.

Über seinen spirituellen Nachfolger fügte Seaman hinzu: „Er macht einige großartige Paraden. Es gab eine Doppelparade, bei der er sich nach hinten streckte, den Ball an die Latte lenkte, wieder aufstand und den Abpraller rettete. Und dann hat er in dieser Saison eine unglaubliche Parade gegen Brighton gezeigt, als jemand den Ball hereingeschossen hat und er ihn berührt hat, sodass er an die Latte prallte und über das Tor ging.

Mit David hat man jetzt einen Spieler, der so konstant ist. Und er hat sich daran gewöhnt, Torwart bei Arsenal zu sein. Bevor er Torwart bei Brentford war, hatte er viel zu tun, dann kam er, ähnlich wie ich, wo er den Liebling der Fans, Aaron Ramsdale, abgelöst hat, also muss er mit diesem Druck umgehen, außerdem versucht er, das Publikum zu beeindrucken, und versucht, ein guter Torwart zu sein, und er fand es in der ersten Saison schwierig. Jetzt, seit Aaron weg ist, hat er sich wirklich eingewöhnt.

Ich schaue Raya sehr gerne zu. Er ist ruhig und strahlt Selbstvertrauen aus. Wenn man sich seine Geschichte ansieht, kam er mit 16 Jahren nach Blackburn und hat sich seitdem in den englischen Ligen bis zu seiner jetzigen Position hochgearbeitet. Er hat also alle verschiedenen Ebenen durchlaufen, und ich bin sicher, dass ihm das hilft.“