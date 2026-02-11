GOAL
„Das nervt mich wirklich!“ – David Seaman kritisiert Gianluigi Donnarumma für seine übertriebenen Jubelgesten nach Routineparaden bei Man City.
Seaman nimmt Donnarumma ins Visier
Seaman wurde von Adebayo Akinfenwa im Podcast„Beast Mode On“ zum Stand des modernen Torwartspiels befragt und nannte Donnarumma als einen der Spieler, die ihn aufgrund seiner Neigung, Paraden zu feiern, irritieren.
Er sagte: „Diejenigen, die Schüsse wirklich feiern, obwohl Donnarumma, der derzeit einer meiner Favoriten ist, nach einigen halbwegs ordentlichen Paraden massiv gefeiert hat, und wenn sie das tun, denke ich mir: ‚Komm schon, du bist besser als das. Wenn ich Torhüter sehe, die gerade erst bei einem Verein unterschrieben haben und nach einer Parade so abgehen, obwohl es nicht einmal eine wirklich gute Parade war, denke ich mir: ‚Komm schon, was machst du da?‘ Feiere, wenn es wirklich etwas bedeutet! Das nervt mich wirklich.“
Seemanns Gedanken zu Raya
Seaman ist der Meinung, dass der aktuelle Torhüter von Arsenal, Raya, „so konstant“ ist, während die Gunners versuchen, ihren ersten Premier-League-Titel seit 2004 zu gewinnen. Derzeit liegen sie sechs Punkte vor Manchester City.
Über seinen spirituellen Nachfolger fügte Seaman hinzu: „Er macht einige großartige Paraden. Es gab eine Doppelparade, bei der er sich nach hinten streckte, den Ball an die Latte lenkte, wieder aufstand und den Abpraller rettete. Und dann hat er in dieser Saison eine unglaubliche Parade gegen Brighton gezeigt, als jemand den Ball hereingeschossen hat und er ihn berührt hat, sodass er an die Latte prallte und über das Tor ging.
Mit David hat man jetzt einen Spieler, der so konstant ist. Und er hat sich daran gewöhnt, Torwart bei Arsenal zu sein. Bevor er Torwart bei Brentford war, hatte er viel zu tun, dann kam er, ähnlich wie ich, wo er den Liebling der Fans, Aaron Ramsdale, abgelöst hat, also muss er mit diesem Druck umgehen, außerdem versucht er, das Publikum zu beeindrucken, und versucht, ein guter Torwart zu sein, und er fand es in der ersten Saison schwierig. Jetzt, seit Aaron weg ist, hat er sich wirklich eingewöhnt.
Ich schaue Raya sehr gerne zu. Er ist ruhig und strahlt Selbstvertrauen aus. Wenn man sich seine Geschichte ansieht, kam er mit 16 Jahren nach Blackburn und hat sich seitdem in den englischen Ligen bis zu seiner jetzigen Position hochgearbeitet. Er hat also alle verschiedenen Ebenen durchlaufen, und ich bin sicher, dass ihm das hilft.“
„Bringt sie zum Schweigen“-Botschaft an Arsenal
Seaman hat nun die Gunners dazu aufgerufen, die Kritiker des Vereins, die immer wieder behaupten, dass die Gunners in der Premier League nicht über die Ziellinie gekommen sind, „zum Schweigen zu bringen“.
Er fügte hinzu: „Ich glaube, dass sie es schaffen werden [die Ziellinie zu überqueren und den Titel zu gewinnen]. Ich wünsche mir so sehr, dass sie die Liga gewinnen, wegen all dem Lärm. Ich finde, dass es viel Neid und Missgunst gibt. Aber man muss etwas gewinnen. Um sie zum Schweigen zu bringen, muss man etwas gewinnen.
„Ich habe meine gesamte Karriere damit verbracht, den Leuten das Gegenteil zu beweisen, seit ich 19 war. Das gilt auch für Arsenal. Ich möchte, dass sie die Liga gewinnen, um es endlich geschafft zu haben. Aber das ist nicht so einfach. Es ist eine schwierige Herausforderung, aber wenn sie es einmal geschafft haben, könnten sie weitermachen [und noch viel mehr gewinnen].“
Arsenal hat nur zwei seiner letzten fünf Ligaspiele gewonnen, was man als Schwächephase an der Tabellenspitze bezeichnen könnte.
