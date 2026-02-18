Goal.com
Live
FBL-EUR-C1-BODO/GLIMT-INTERAFP

Das nächste Opfer nach ManCity! Bodö/Glimt schlägt auch Inter Mailand – DFB-Talent und Ex-Düsseldorfer glänzen bei wildem Unentschieden gegen Atletico Madrid

Der norwegische Außenseiter Bodö/Glimt feiert die nächste Sensation und schlägt auf dem heimischen Kunstrasenplatz auch Inter Mailand. Atletico Madrid hat in Brügge große Probleme - auch wegen zwei ehemaligen Spielern aus der 2. Bundesliga.

Vorjahresfinalist Inter Mailand droht in der Champions League das frühe Aus. Der italienische Vizemeister um Nationalspieler Yann Aurel Bisseck verlor das Play-off-Hinspiel beim norwegischen Außenseiter FK Bodö/Glimt mit 1:3 (1:1) und steht vor dem Rückspiel am kommenden Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) im Kampf um das Achtelfinale nun mächtig unter Zugzwang.

  • FK Bodo/Glimt v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    Doppelschlag bringt Bodö/Glimt auf die Siegerstraße

    Francesco Pio Esposito (30.) gelang für die Mailänder am Mittwochabend lediglich der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich. Sondre Brunstad Fet (20.) hatte die Gastgeber zuerst in Führung gebracht, nach der Pause schlug Bodö/Glimt dann binnen drei Minuten doppelt zu: Jens Petter Hauge (61.) stellte auf 2:1, Kasper Högh (64.) erhöhte.

    Für Bodö/Glimt ist es der nächste Achtungserfolg auf der großen CL-Bühne. Der Klub steht erstmals in der K.o.-Phase der Champions League und hatte in dieser Saison bereits Pep Guardiolas Manchester City vor eigenem Publikum auf dem Kunstrasen im Aspmyra Stadion in Bodö mit 3:1 bezwungen. Auch Atletico Madrid (1:2) hatte Ende Januar vor eigenem Publikum das Nachsehen gehabt, Borussia Dortmund war im Dezember beim 2:2 gegen die Norweger ins Straucheln geraten.

    • Werbung
  • SOCCER CL PLAY-OFF CLUB BRUGGE VS ATLETICO MADRIDAFP

    Tzolis und Tresoldi glänzen gegen Atletico

    Atletico verspielte am Mittwoch beim 3:3 (2:0) beim FC Brügge zweimal eine Führung und damit eine bessere Ausgangslage im Kampf um die Runde der letzten 16. Julian Alvarez (8.) traf früh per Handelfmeter, Ademola Lookman (45.+4) erhöhte kurz vor der Pause. 

    Die Belgier kamen durch Raphael Onyedika (51.) und U21-Nationalspieler Nicolo Tresoldi (60.) zurück, ehe ein Eigentor von Joel Ordonez (79.) die Gäste erneut in Front brachte. Doch Ex-Düsseldorfer Christos Tzolis glich kurz vor Schluss (89.) zum 3:3 aus.


0