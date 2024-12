Die Liverpool-Legende ist mit dem Verhalten von Arsenals Keeper David Raya ganz und gar nicht einverstanden.

Jamie Carragher, ehemaliger Abwehrspieler des FC Liverpool und aktuell TV-Experte in England, hat sich dafür ausgesprochen, dass Torhüter ihre Abwehrspieler in Bedrängnis nicht mehr anspielen dürfen. Dies tat er, nachdem er gesehen hatte, wie Arsenals David Raya am Samstagabend seinen Teamkollegen Thomas Partey im Premier-League-Duell mit Crystal Palace im eigenen Strafraum angespielt hatte, wo dieser den Ball sofort verlor.