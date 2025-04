In der Champions League könnte es zu einem für den Barcelona-Spieler brisanten Duell im großen Finale kommen.

Wojciech Szczesny vom FC Barcelona hat in einem Interview gestanden, ein riesiger Fan seines Ex-Klubs FC Arsenal zu sein. Er wünscht den Gunners nur das Allerbeste - außer in der Champions League in dieser Saison, da der Pole in diesem Wettbewerb selbst genau wie die Londoner noch mit den Katalanen im Halbfinale vertreten ist.