"Es ist eine Position, auf der man viel mitbringen muss, gleichzeitig ist sie für mich eine der wichtigsten, die es gibt", sagte Laimer der Sports Illustrated. "Du musst viel Einfluss aufs Spiel nehmen, offensiv und defensiv denken, am besten entlang der Seitenlinie überall sein. Das macht die Rolle so komplex."
"Das macht es so komplex": Bayern-Allrounder Konrad Laimer skizziert ein Problem, unter dem auch das DFB-Team leidet
Einen großen Reiz versprüht diese Rolle aber offenbar nicht. "Es gibt wenige junge Spieler, die von sich aus Außenverteidiger werden wollen. Auch bei mir hat sich das eher so ergeben", sagte Laimer. "Ich kann mir aber vorstellen, dass auf der Position in Zukunft ein noch größerer Fokus liegen wird."
Der 28-jährige Österreicher selbst spielte in der Jugend und bei seinen ersten Stationen RB Salzburg und RB Leipzig überwiegend im Mittelfeld. Erst seit seinem ablösefreien Wechsel zum FC Bayern 2023 kommt er regelmäßig als Außenverteidiger zum Einsatz. Zunächst rechts, in dieser Saison half er phasenweise aber auch links aus.
DFB-Team: Die Außenverteidigung ist seit langem eine Problemzone
Der fehlende Nachwuchs auf der Außenverteidiger-Position führt seit Jahren zu einer chronischen Problemzone in der deutschen Nationalmannschaft. Joshua Kimmich wechselt dort regelmäßig zwischen seiner Paraderolle im zentralen Mittelfeld und rechts hinten. Auf links konkurrieren David Raum, Nathaniel Brown und Maximilian Mittelstädt auf verhältnismäßig niedrigem Niveau.
Der damalige Bundestrainer Joachim Löw klagte schon 2012 über einen "Engpass" auf dieser Postion. Nach einem schwachen Auftritt von Linksverteidiger Marcel Schmelzer sagte er resignativ: "In der Bundesliga gibt es gerade außen links ganz, ganz wenige Alternativen, und ich kann sie mir auch nicht schnitzen."
Konrad Laimer: "Ich bin gerne ein Wadlbeißer"
Laimer entwickelte sich dank seines Positionswechsels zum unumstrittenen Stammspieler beim FC Bayern. In 23 Pflichtspielen gelangen ihm in dieser Saison schon zwei Tore und sieben Assists. Beim 5:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende traf er spektakulär mit der Hacke.
Co-Trainer Rene Maric verglich ihn daraufhin mit Zinedine Zidane und Lamine Yamal. Trainer Vincent Kompany sagte: "Konny ist ein ganz oft unterschätzter Spieler. Er hat schon sehr viel Qualität. Nicht nur körperlich, sondern auch technisch. Und er hat ein gutes Gefühl, wie er in die Räume kommen kann."
Laimer selbst stellt vor allem seine Kämpferqualitäten heraus: "Ich will auf dem Platz so unangenehm wie möglich sein und mag es, wenn es zur Sache geht. Zweikämpfe und Intensität waren schon immer wichtige Parameter meines Spiels. Wenn wir am Ende gewinnen, bin ich gerne ein Wadlbeißer."
FC Bayern: Die nächsten Spiele
- Sonntag, 14. Dezember: FC Bayern - 1. FSV Mainz 05 (Bundesliga)
- Sonntag, 21. Dezember: 1.FC Heidenheim - FC Bayern (Bundesliga)
- Sonntag, 11. Januar: FC Bayern - VfL Wolfsburg (Bundesliga)