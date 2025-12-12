"Das macht es so komplex": Bayern-Allrounder Konrad Laimer skizziert ein Problem, unter dem auch das DFB-Team leidet

Einen großen Reiz versprüht diese Rolle aber offenbar nicht. "Es gibt wenige junge Spieler, die von sich aus Außenverteidiger werden wollen. Auch bei mir hat sich das eher so ergeben", sagte Laimer. "Ich kann mir aber vorstellen, dass auf der Position in Zukunft ein noch größerer Fokus liegen wird."

Der 28-jährige Österreicher selbst spielte in der Jugend und bei seinen ersten Stationen RB Salzburg und RB Leipzig überwiegend im Mittelfeld. Erst seit seinem ablösefreien Wechsel zum FC Bayern 2023 kommt er regelmäßig als Außenverteidiger zum Einsatz. Zunächst rechts, in dieser Saison half er phasenweise aber auch links aus.