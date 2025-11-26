"Das konnte wirklich keiner erwarten": Lennart Karl sorgt beim FC Bayern München für Erstaunen

Karl hatte zuvor am Wochenende in der Bundesliga beim 6:2-Sieg der Münchner über den SC Freiburg zum fünften Mal in der Anfangsformation gestanden und gegen die Breisgauer stark aufgespielt. Neben zahlreichen guten Offensiv-Aktionen steuerte er auch ein Tor und eine Vorlage bei.

"Wir sind einfach froh, dass Lenny bei uns ist. Wir haben einige Gespräche im Sommer geführt und diese Entwicklung zwar gesehen, aber dass es so schnell geht, konnte wirklich keiner erwarten. Wir sind extrem froh, dass es so gekommen ist", zeigte sich auch Sportvorstand Max Eberl begeistert von Karl und stimmte Ballack zu, dass besonders Karls physische Komponente überrasche: "Am Wochenende gegen Freiburg war er einer, der das Spiel gedreht hat und dann hat er auch die Chance verdient, hier in der Champions League bei Arsenal zu spielen."

In der Königsklasse hatte Karl bereits vor wenigen Wochen für Aufsehen gesorgt. Am dritten Spieltag der Ligaphase gelang dem Offensiv-Juwel beim 4:0 über Club Brügge ein absolutes Traumtor mit dem er sogar Klubgeschichte als jüngster CL-Torschütze schrieb (17 Jahren und 242 Tagen). Wenige Tage später ließ er in der Liga gegen Borussia Mönchengladbach den nächsten sehenswerten Treffer folgen. Anschließend drückte er allerdings beim 2:1-Statementsieg des FCB bei Pairs Saint-Germain die Bank.