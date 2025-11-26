Michael Ballack hat sich überaus positiv über die steile Entwicklungskurve von Lennart Karl beim FC Bayern München geäußert. Besonders eine Sache verblüfft den ehemaligen Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, der Karl selbst beratend zur Seite steht, besonders beim erst 17 Jahre jungen Youngster.
"Das konnte wirklich keiner erwarten": Lennart Karl sorgt beim FC Bayern München für Erstaunen
Lennart Karl erstaunt Michael Ballack
"Es ist überraschend, wie er in diesem jungen Alter performt und diese Physis so schnell als 17-Jähriger adaptiert. Das ist nicht normal, das ist nicht selbstverständlich", sagte Ballack bei DAZN vor dem Topspiel in der Champions League zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem FC Arsenal am Mittwoch, bei dem Karl als Ersatz für den Rotgesperrten Luis Diaz in der Startelf der Bayern unter Trainer Vincent Kompany stand. Mit seinem Treffer zum 1:1 wurde er im Alter von 17 Jahren und 277 Tagen der jüngste Spieler, der in seinen ersten beiden Startelfeinsätzen in der Champions League getroffen hat.
"Mit jungen Spielern weißt du nie, aber Lenny hat jetzt die Schritte gemacht", begründete Bayern-Coach Vincent Kompany zudem den Vorzug von Karl gegenüber erfahreneren Kräften wie Leon Goretzka oder Leihspieler Nicolas Jackson. Das Topspiel gegen die Gunners solle aber nicht für zusätzlichen Druck bei seinem Youngster sorgen, betonte Kompany: "Der Druck liegt auf Harry, Michael Olise, Upamecano oder Jonathan Tah. Lenny soll einfach das Spiel genießen und seine Qualitäten zeigen und wenn das nicht klappt, ist es auch okay."
- Getty Images
Lennart Karl schreibt Geschichte
Karl hatte zuvor am Wochenende in der Bundesliga beim 6:2-Sieg der Münchner über den SC Freiburg zum fünften Mal in der Anfangsformation gestanden und gegen die Breisgauer stark aufgespielt. Neben zahlreichen guten Offensiv-Aktionen steuerte er auch ein Tor und eine Vorlage bei.
"Wir sind einfach froh, dass Lenny bei uns ist. Wir haben einige Gespräche im Sommer geführt und diese Entwicklung zwar gesehen, aber dass es so schnell geht, konnte wirklich keiner erwarten. Wir sind extrem froh, dass es so gekommen ist", zeigte sich auch Sportvorstand Max Eberl begeistert von Karl und stimmte Ballack zu, dass besonders Karls physische Komponente überrasche: "Am Wochenende gegen Freiburg war er einer, der das Spiel gedreht hat und dann hat er auch die Chance verdient, hier in der Champions League bei Arsenal zu spielen."
In der Königsklasse hatte Karl bereits vor wenigen Wochen für Aufsehen gesorgt. Am dritten Spieltag der Ligaphase gelang dem Offensiv-Juwel beim 4:0 über Club Brügge ein absolutes Traumtor mit dem er sogar Klubgeschichte als jüngster CL-Torschütze schrieb (17 Jahren und 242 Tagen). Wenige Tage später ließ er in der Liga gegen Borussia Mönchengladbach den nächsten sehenswerten Treffer folgen. Anschließend drückte er allerdings beim 2:1-Statementsieg des FCB bei Pairs Saint-Germain die Bank.
Spielt Lennart Karl bei der WM für Deutschland?
Dennoch wird mittlerweile fleißig darüber spekuliert, ob Karl angesichts seiner überraschend starken und konstanten Leistungen bei den Münchnern eine Rolle in Julian Nagelsmanns Plänen mit Blick auf den WM-Kader spielen könnte. Eine Einladung zur A-Nationalmannschaft hat Karl noch nicht erhalten, dafür aber zuletzt mit drei Toren in zwei Spielen bei seinen ersten Auftritten für die deutsche U21 von Trainer Antonio Di Salvo geglänzt.
"Wir haben immer Angst, junge Spieler zu fördern - und das ist das Problem in Deutschland. Lasst sie doch los, lasst sie", forderte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bei Sky mit Blick auf die kritischen Stimmen bezüglich einer möglichen Karl-Nominierung durch Nagelsmann. Dass diese womöglich zu früh in der Karriere des Ausnahmetalents komme, wollte Matthäus nicht hören: "Es gibt nie zu früh aufsteigen und es gibt nie zu früh Nationalmannschaft."
Karl sei seiner Meinung nach "ein ganz großer Kandidat, weil solche Spieler, die was Besonderes haben, sind grade bei so einem Turnier gefragt. Diese Straßenfußballer, die sich nicht nur in ein System reinzwingen lassen, sondern auch das machen, was sie in dem Moment riechen und fühlen".
Lennart Karl: Statistiken der Saison 2025/26
- Bundesliga: 9 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen
- Champions League: 2 Spiele, 1 Tor
- DFB-Pokal: 2 Spiele
- Regionalliga Bayern: 1 Spiel