Nach Niclas Füllkrug hat auch Kai Havertz für die Nations-League-Spiele der DFB-Elf abgesagt. Ein Mainzer Torjäger rückt nach.

Der Stürmer des FC Arsenal laboriert nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) an Beschwerden im linken Kniegelenk und wird durch Jonathan Burkardt ersetzt. Der Kapitän des FSV Mainz 05 bekommt nach seinen starken Auftritten in der Bundesliga eine Chance von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Bosnien-Herzegowina sowie gegen die Niederlande.